У Харкові 4-річний хлопчик випав з вікна: матір засудили

Затримана матір. Фото: Харківська обласна прокуратура

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

У Харкові суд виніс вирок 29-річній жінці, чий чотирирічний син загинув після падіння з вікна четвертого поверху. У день трагедії мати залишила хлопчика та його молодшу сестру самих у зачиненій квартирі й пішла на підробіток. Жінку засудили до п'яти років позбавлення волі.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Розкидані речі у помешканні. Фото: Харківська обласна прокуратура

Хлопчик випав з вікна

За інформацією прокуратури, трагедія сталася 7 травня 2026 року в будинку на проспекті Ново-Баварському. За даними слідства, вранці мати пішла на підробіток, залишивши вдома без нагляду двох малолітніх дітей. Чотирирічний хлопчик заліз на підвіконня, втратив рівновагу та випав із вікна квартири на четвертому поверсі. Дитина зазнала тяжких травм і померла в автомобілі швидкої допомоги.

Антисанітарія на кухні. Фото: Харківська обласна прокуратура

Коли правоохоронці та рятувальники потрапили до зачиненої квартири, там перебувала молодша сестра загиблого. Дівчинці на той момент ще не виповнилося трьох років. У неї виявили ознаки зневоднення. Сама жінка повернулася лише надвечір. У прокуратурі зазначають, що на той момент вона навіть не знала про загибель сина. Матір затримали на вулиці неподалік від будинку.

Трирічній дівчинці надали медичну допомогу, після чого її передали до патронатної родини. Наразі вирішується питання про позбавлення засудженої батьківських прав.

Родина перебувала на обліку

Під час розслідування з'ясувалося, що проблеми в родині виникли задовго до трагедії. Жінка вже потрапляла в поле зору правоохоронців та соціальних служб. У червні 2023 року її притягнули до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків. Тоді жінку разом із сином виявили за збиранням картону біля сміттєзвалища.

Брудний холодильник у помешканні. Фото: Харківська обласна прокуратура

Дитину тимчасово вилучили, а родину поставили на облік як таку, що опинилася у складних життєвих обставинах. Однак, за інформацією прокуратури, надалі мати продовжувала вести асоціальний спосіб життя, не забезпечувала належного догляду за дітьми, а згодом перестала виходити на зв'язок із соціальними службами.

Брутний посуд і шафи. Фото: Харківська обласна прокуратура

Матір засудили

У суді харків'янка повністю визнала свою провину. До оголошення вироку вона перебувала під вартою. Суд визнав її винною за двома статтями Кримінального кодексу України: у завідомому залишенні без допомоги малолітньої особи в небезпечному для життя стані, що спричинило смерть, а також у злісному невиконанні батьківських обов'язків, яке призвело до тяжких наслідків. За сукупністю злочинів жінці призначили п'ять років позбавлення волі.

Перед судом постане і посадовиця служби у справах дітей. Керівниці районної служби у справах дітей інкримінують службову недбалість. За версією слідства, посадовиця протягом тривалого часу неналежно виконувала свої обов'язки, не реагувала належним чином на інформацію про можливу небезпеку для брата та сестри й не забезпечила своєчасного вилучення дітей із родини. Посадовицю відсторонили від роботи.

Випадки насильства над дітьми на Харківщині

Раніше Новини.LIVE писали, що у Харкові вилучили 6-річного хлопчика з родини після того, як у соцмережах та Telegram-каналах поширили відео, на якому жінка у лісовому масиві б’є малолітню дитину. На записі видно, як дитина плаче, а жінка при цьому кричить та нецензурно лається. Після появи відеоматеріалів правоохоронці встановили особу жінки. Нею виявилася 50-річна мешканка Харкова. Поліцейські разом із працівниками служби у справах дітей, прокуратури та соціальних служб виїхали до родини з перевіркою. Під час обстеження з’ясувалося, що шестирічний хлопчик жив у небезпечних умовах разом із матір’ю та бабусею. У квартирі були неналежні санітарні умови, а лікарі під час огляду виявили у дитини синець на попереку.

Також Новини.LIVE повідомляли, що на Харківщині апеляційний суд залишив без змін вирок чоловікові, засудженому за зґвалтування неповнолітньої. Напад на 17-річну дівчину стався, коли вона ввечері поверталася додому. Чоловік проведе за ґратами дев'ять років. Крім того, жителя Лозівського району Харківської області засудили до 12 років позбавлення волі за сексуальне насильство щодо власної неповнолітньої доньки. Через дії батька дівчина завагітніла та народила дитину, яка через місяць після народження померла.