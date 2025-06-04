У Харкові дрон Молнія влучив у заправку — поранено працівника

Рятувальник гасить полум'я. Фото ілюстративне: ДСНС

Вранці, 4 червня, Харків зазнав чергової атаки з боку російських військ. Окупанти завдали удару безпілотником типу "Молнія", який влучив по околицях міста, у Київському районі.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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Ціллю дрона стала автозаправна станція, розташована на виїзді з Харкова в напрямку окружної дороги. Попри те, що це заправка, де могла виникнути масштабна пожежа, на щастя, загоряння не сталося.

Повідомлення Ігора Терехова. Фото: скриншот

Однак внаслідок атаки постраждав працівник АЗС — він отримав поранення ноги.

Нагадаємо, російські війська масовано атакували Харків дронами та ракетами — відомі наслідки.

Кореспондентка Новини.LIVE показала фото наслідків атак російських військ по Харкову.