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Російський БпЛА "Молнія" вдарив по Київському району Харкова

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Дата публікації: 4 червня 2025 11:13
У Харкові дрон Молнія влучив у заправку — поранено працівника
Рятувальник гасить полум'я. Фото ілюстративне: ДСНС

Вранці, 4 червня, Харків зазнав чергової атаки з боку російських військ. Окупанти завдали удару безпілотником типу "Молнія", який влучив по околицях міста, у Київському районі.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов

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Ціллю дрона стала автозаправна станція, розташована на виїзді з Харкова в напрямку окружної дороги. Попри те, що це заправка, де могла виникнути масштабна пожежа, на щастя, загоряння не сталося.

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Повідомлення Ігора Терехова. Фото: скриншот

Однак внаслідок атаки постраждав працівник АЗС — він отримав поранення ноги.

Нагадаємо, російські війська масовано атакували Харків дронами та ракетами — відомі наслідки. 

Кореспондентка Новини.LIVE показала фото наслідків атак російських військ по Харкову. 

російські війська вибух безпілотники Харків БпЛА
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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