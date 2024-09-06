Вибух у Харкові вночі 6 вересня

У Харкові було чути звук вибуху
6 вересня 2024 01:53
Вибух
В ніч проти 6 серпня, у Харкові було чути звук вибуху. По всій області продовжується повітряна тривога.
Про це повідомляє Telegram Суспільне Харків та канал "Карта повітряних тривог".
Звук вибуху у Харкові 6 вересня
"У Харкові було чутно вибух", — йдеться у повідомленні Суспільного о 01:46.
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Також цю інформацію підтверджує моніторинговий канал "Карта повітряних тривог".
За неофіційною інформацією, над містом зафіксовано ворожі БпЛА. Зазначимо, що у Повітряних силах ЗСУ попереджали українців про загрозу дронів для низки регіонів, проте офіційно мови про Харківську область не було.
Де оголошено тривогу
Станом на 01:52 карта повітряних тривог виглядає наступним чином.
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