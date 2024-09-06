Взрыв в Харькове ночью 6 сентября

В Харькове было слышно звук взрыва
6 сентября 2024 01:53
Взрыв
В ночь на 6 августа, в Харькове был слышен звук взрыва. По всей области продолжается воздушная тревога.
Об этом сообщает Telegram Суспільне Харків и канал "Карта воздушных тревог".
Звук взрыва в Харькове 6 сентября
"В Харькове был слышен взрыв", -х говорится в сообщении Суспільного в 01:46.
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Также эта информация подтверждается мониторинговым каналом "Карта воздушных тревог".
По неофициальной информации, над городом зафиксированы вражеские БПЛА. Отметим, что в Воздушных силах ВСУ предупреждали украинцев об угрозе дронов для ряда регионов, однако официально речи о Харьковской области не было.
Где объявлена тревога
По состоянию на 01:52 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
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