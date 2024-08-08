Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Харкову 6 серпня зросла до 13

Наслідки ракетного удару по Харкову. Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Шевченківському району Харкова 6 серпня зросла до 13. За медичною допомогою звернулась 52-річна жінка.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури в Telegram у четвер, 8 серпня.

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Наслідки ракетного удару по Харкову 6 серпня

За даними правоохоронців, на цей час відомо про 13 цивільних постраждалих, серед яких 8-місячне немовля.

Після обстрілу Харкова 6 серпня до медиків з пораненнями самостійно звернулися три жінки віком 39, 55 та 52 роки, а також 36-річний та 43-річний чоловіки. Також 69-річна і 36-річна жінки, а також 8-місячний хлопчик зазнали гострої реакції на стрес. Ще четверо жінок віком 50, 44, 70, 30 років та 35-річний чоловік зазнали поранень.

Удар по Харкову 6 серпня. Фото: Харківська обласна прокуратура

Пошкоджено цивільну інфраструктуру — будівлю поліклініки, офісні та гаражні приміщення, гуртожиток вищого навчального закладу, нежитлові будівлі. У житлових багатоповерхівках вибито вікна. Також було пошкоджено понад 25 автомобілів.

За прокуратури, для удару по Харкову ворог застосував ракету "Іскандер".