У Харкові чоловік накинувся на бригаду медиків: наслідки

Авто швидкої. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

У Харкові під час виклику медики опинилися в небезпечній ситуації. 55-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння агресивно накинувся на бригаду екстреної медичної допомоги. Інцидент стався на вулиці Валентинівській. Медикам, які приїхали допомогти чоловікові, довелося думати про власну безпеку.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".

Повідомлення про напад на медиків. Фото: скриншот із Facebook

Небезпечний виклик

За інформацією медиків, на вулицю Валентинівську прибула бригада №901 екстреної медичної допомоги. Лікарі мали оглянути чоловіка та надати йому необхідну допомогу. Однак ситуація швидко загострилася. 55-річний чоловік поводився агресивно та напав на працівників бригади. У результаті медикам довелося спочатку подбати про власну безпеку. Подробиці щодо можливих травм працівників екстреної допомоги наразі не повідомляються.

"Вони приїхали допомогти. Їм довелося думати, як захиститися самим. Це вже не просто неприємний інцидент. Це ситуація, коли люди, які щодня ризикують собою заради інших, самі опиняються в небезпеці під час виконання службових обов’язків", — йдеться у повідомленні.

Інформації про причини такої поведінки та можливі наслідки для чоловіка наразі немає.

Небезпека для медиків

Напади на працівників екстреної допомоги створюють небезпеку не лише для самих медиків. Через такі ситуації бригада може бути змушена перервати роботу та не встигнути вчасно приїхати до іншого пацієнта.

"Медики не знають, який виклик буде наступним. Вони можуть їхати до дитини, до літньої людини, до постраждалого після ДТП, до людини із зупинкою серця. І кожного разу вони мають бути готові рятувати. А не відбиватися від ударів", — додали в "екстренці".

Інший напад у Харкові

У Харкові під час мобілізаційних заходів, невідомий чоловік напав на співробітників територіального центру комплектування та представника поліції. Унаслідок нападу троє військовослужбовців отримали поранення. Їх доправили до лікарні, де медики надали їм необхідну допомогу. Щоб зупинити нападника поліцейський застосував табельну вогнепальну зброю. Чоловіка поранили в ногу.

Правоохоронці затримали нападника. Також з’ясувалося, що 21 липня біля автовокзалу на проспекті Аерокосмічному він уже погрожував іншій групі оповіщення, але тоді втік із місця події. За фактом нападу відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 350 Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі та процесуальні дії.

Як повідомляли Новини.LIVE, від початку повномасштабної війни на Харківщині загинули 16 рятувальників, ще близько 100 постраждали. Більшість із них стали жертвами повторних російських атак. Працівники ДСНС ліквідовують наслідки обстрілів під постійною загрозою нових ударів. Під час повторних атак рятувальників відводять у безпечні місця.

Також Новини.LIVE писали, що на вулиці Харківських Дивізій в Немишлянському районі Харкова 42-річний чоловік вистрілив у працівника Територіального центру комплектування і втік. Подія сталася зранку 31 грудня, близько 09:00 у Немишлянському районі Харкова, на вулиці Харківських Дивізій.