У Харкові дрони вдарили по видавництву: спалахнула пожежа

Пожежа у Харкові. Фото: Харківська ОВА

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Сьогодні, 1 серпня, російські війська атакували Харків ударними безпілотниками. Під ударом опинився Шевченківський район міста. Загорілася складська будівля одного з місцевих видавництв. Площа пожежі сягнула близько 10 тисяч квадратних метрів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Масштабна пожежа

За словами очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, удар завдали безпілотниками "Герань-3". Внаслідок атаки спалахнула складська будівля видавництва.

"Удар прийшовся у складську будівлю одного з місцевих видавництв. Площа займання — близько 10 тисяч метрів. Наразі відомо, що одна людина отримала поранення", — повідомив Синєгубов.

Швидка на місці атаки. Фото: Харківська ОВА

Спочатку також повідомляли про співробітницю видавництва, яка не виходила на зв’язок. Згодом жінка відповіла на телефонний дзвінок. Вона жива та неушкоджена.

Рятувальник гасить пожежу. Фото: Харківська ОВА

Працюють служби

На місці удару працюють підрозділи ДСНС, Національної поліції та бригади екстреної медичної допомоги. Рятувальники продовжують гасити масштабну пожежу та ліквідовувати наслідки атаки.

Рятувальники на місці удару. Фото: Харківська ОВА

Наразі основне завдання — повністю обстежити приміщення та переконатися, що всередині не залишилося людей, яким може знадобитися допомога.

Пожежа в будинку. Фото: Харківська ОВА

Ліквідація наслідків російського удару триває.

Вогнеборець ліквідовує наслідки. Фото: Харківська ОВА

Як повідомляли Новини.LIVE, інформація про те, що на трасі Харків — Полтава не залишилося жодної діючої АЗС, не відповідає дійсності. На Харківщині наразі немає дефіциту пального, попри регулярні російські атаки на автозаправні станції. Водночас для АЗС у регіоні планують запровадити додаткові заходи фізичного захисту. Це має допомогти убезпечити працівників заправок та водіїв.

Також Новини.LIVE писали, що російські атаки знову спричинили перебої з електропостачанням на Харківщині. Через удар по лінії електромереж у районі Слатиного без світла залишилися два населені пункти. Понад 2000 людей чекають на відновлення електропостачання. Водночас у регіоні зафіксували ще один удар — російський FPV-дрон пошкодив автомобіль пересувного відділення "Укрпошти".