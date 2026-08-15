У Харкові екскерівник ТЦК фіктивно мобілізував 10 чоловіків

Затримано колишнього т.в.о. начальника районного ТЦК та СП. Фото: Прокуратура України

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

У Харкові колишнього виконувача обов’язків начальника одного з районних ТЦК та СП підозрюють у фіктивному оформленні мобілізації військовозобов’язаних. Посадовець вносив до системи "Оберіг" інформацію про нібито призов чоловіків, проте насправді вони процедуру мобілізації не проходили.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

У Харкові затримали колишнього виконувача обов’язків начальника районного ТЦК та СП. Фото: Прокуратура України

Фіктивний призов у Харкові

За даними прокуратури, підозрюваний на той момент виконував обов’язки начальника одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Харкова. Він також мав повноваження реєстратора в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Правоохоронці встановили, що посадовець використовував власний електронний ключ для внесення змін до інформаційно-комунікаційної системи "Оберіг".

Так, у листопаді — грудні 2025 року він, за версією слідства, змінив дані в облікових картках 10 військовозобов’язаних. У системі з'явилася інформація, що чоловіків нібито призвали під час мобілізації та направили для проходження служби до військових частин.

Чоловіки вважалися призваними

Внесені до "Оберегу" відомості змінили офіційний статус військовозобов'язаних. У прокуратурі зазначають, що внаслідок таких дій усі чоловіки безпідставно набули статусу призваних на військову службу та були виключені з активного мобілізаційного обліку. Адже система показувала, що військовозобов'язані вже мобілізовані та проходять службу.

Екскерівника ТЦК взяли під варту

Колишньому т.в.о. начальника районного ТЦК та СП повідомили про підозру. Йдеться про несанкціоновану зміну інформації, яка обробляється в автоматизованій системі, особою, що має право доступу до неї, вчинену повторно. За клопотанням прокурора суд уже обрав фігуранту запобіжний захід. Його взяли під варту з можливістю внесення 266 тис. грн застави.

Напередодні Новини.LIVE писали, що у Чугуївському районі Харківщини керівник комунального підприємства оформив на роботу двох знайомих військовозобов’язаних чоловіків, які фактично не працювали. Натомість вони отримали бронювання та відстрочку від призову.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у Харкові підозру отримав представник одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Він обіцяв допомогти з оформленням документів і проходженням ВЛК. Також у Харкові 58-річна жінка обіцяла допомогти військовому оформити інвалідність, звільнитися зі служби та виїхати за кордон. За свої послуги жінка хотіла отримати майже 30 тисяч доларів. Суд призначив їй покарання у вигляді позбавлення волі.