Пожежа у Харкові — горить підприємство "Турбоатом"

У Харкові вирує потужна пожежа — де сталося загоряння
5 серпня 2024 17:00
Пожежа на підприємстві "Турбоатом" у Харкові. Фото: скриншот
У Харкові вирує потужна пожежа. Повідомляється, що горить турбінобудівне підприємство "Турбоатом".
Про це пишуть на місцевих пабліках.
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У Харкові палає пожежа на підприємстві "Турбоатом". Це українське турбінобудівне підприємство, яке є одним з найбільших у світі.
Очевидці повідомляють, що це палає не підприємство, а теплоелектростанція.
Йдеться про покинуту споруду, яку вирішили розібрати, а потім спалити.
Варто зазначити, що не ніякої інформації про прильоти з боку російських загарбників нема.
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