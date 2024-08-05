Пожежа у Харкові — горить підприємство "Турбоатом"

Пожежа на підприємстві "Турбоатом" у Харкові. Фото: скриншот

У Харкові вирує потужна пожежа. Повідомляється, що горить турбінобудівне підприємство "Турбоатом".

Про це пишуть на місцевих пабліках.

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У Харкові палає пожежа на підприємстві "Турбоатом". Це українське турбінобудівне підприємство, яке є одним з найбільших у світі.

Очевидці повідомляють, що це палає не підприємство, а теплоелектростанція.

Йдеться про покинуту споруду, яку вирішили розібрати, а потім спалити.

Варто зазначити, що не ніякої інформації про прильоти з боку російських загарбників нема.