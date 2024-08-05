На Харківщині викрили підпільний цех з виробництва цигарок — судитимуть організатора

Затримання підозрюваного у незаконному виробництві. Фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині судитимуть ділка, який організував виробництво цигарок у підпільному цеху. За незаконне виготовлення тютюнових виробів "бізнесмену" загрожує до 6 років позбавлення волі — справа вже в суді.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram у понеділок, 5 серпня.

Читайте також:

Підпільний тютюновий цех в Чугуєві. Фото: Харківська обласна прокуратура

Підпільний цех на Харківщині

За даними слідства, з 2023 року обвинувачений на території будинку свого батька в Чугуєві влаштував підпільний цех з незаконного виготовлення тютюнових виробів.

"Бізнесмен" подрібнював тютюнову сировину та виготовляв цигарки без марок акцизного податку та надалі продавав "товар" оптом на території Харківської області", — йдеться в повідомленні.

Як встановили слідчі, з квітня по жовтень минулого року ділок встиг виготовити майже 80 тис. цигарок. Ціна за 20 штук для оптових покупців складала 21 гривню.

Під час санкціонованих обшуків, крім цигарок, вилучено спеціальне обладнання для виготовлення тютюнових виробів, зіп-пакети для фасування, коробки з сигаретними гільзами та грошові кошти. На вказане майно судом накладено арешт.

Вилучений під час обшуку товар. Фото: Харківська обласна прокуратура

Що загрожує виробнику цигарок

Чоловіка судитимуть у Чугуївському міському суді Харківської області за статтями:

незаконне виготовлення тютюнових виробів, незаконне зберігання з метою збуту, збуту таких виробів;

легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Обвинуваченому загрожує до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.