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Головна Харків У Харкові є загиблий, поранені та можуть бути люди під завалами

У Харкові є загиблий, поранені та можуть бути люди під завалами

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Дата публікації: 11 червня 2025 01:20
Унаслідок обстрілу Харкова вночі 11 червня 2025 року є загиблий і поранені
Будинок у Харкові після обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Унаслідок обстрілу Харкова вночі  11 червня в п'ятиповерховому будинку загорілися 15 квартир. Відомо про одного загиблого. Щонайменше десятеро людей зазнали поранень.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

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Скриншот повідомлень Ігоря Терехова

Удар по Харкову вночі 11 червня

За ще однією адресою під завалами можуть бути люди. 

Нагадаємо, уночі 11 червня в Харкові пролунали вибухи. Після удару безпілотника виникла пожежа в Основ'янському районі міста.

Також ми повідомляли, що в ніч проти 11 червня "Шахед" влучив у п'ятиповерхівку у Слобідському районі Харкова. Загорілися три поверхи будинку.

Харків обстріли Ігор Терехов безпілотник загиблі
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
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