Унаслідок обстрілу Харкова вночі 11 червня 2025 року є загиблий і поранені

У Харкові є загиблий, поранені та можуть бути люди під завалами
Будинок у Харкові після обстрілу. Фото: Новини.LIVE
Унаслідок обстрілу Харкова вночі 11 червня в п'ятиповерховому будинку загорілися 15 квартир. Відомо про одного загиблого. Щонайменше десятеро людей зазнали поранень.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
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За ще однією адресою під завалами можуть бути люди.
Нагадаємо, уночі 11 червня в Харкові пролунали вибухи. Після удару безпілотника виникла пожежа в Основ'янському районі міста.
Також ми повідомляли, що в ніч проти 11 червня "Шахед" влучив у п'ятиповерхівку у Слобідському районі Харкова. Загорілися три поверхи будинку.
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