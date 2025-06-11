Унаслідок обстрілу Харкова вночі 11 червня 2025 року є загиблий і поранені

Будинок у Харкові після обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Унаслідок обстрілу Харкова вночі 11 червня в п'ятиповерховому будинку загорілися 15 квартир. Відомо про одного загиблого. Щонайменше десятеро людей зазнали поранень.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

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Скриншот повідомлень Ігоря Терехова

Удар по Харкову вночі 11 червня

За ще однією адресою під завалами можуть бути люди.

Нагадаємо, уночі 11 червня в Харкові пролунали вибухи. Після удару безпілотника виникла пожежа в Основ'янському районі міста.

Також ми повідомляли, що в ніч проти 11 червня "Шахед" влучив у п'ятиповерхівку у Слобідському районі Харкова. Загорілися три поверхи будинку.