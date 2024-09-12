Удар по Харькову 12 сентября — россияне попали рядом с частным домом

В Харькове раздавались взрывы — россияне попали в густонаселенный район города
12 сентября 2024 17:17
Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия вражеского удара. Иллюстративное фото: ГСЧС
Вечером 12 сентября россияне ударили по Харькову. Пока известно о двух попаданиях в густонаселенный район города.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в Telegram в четверг, 12 сентября.
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В Харьковской ОВА сообщили о мощном взрыве на территории Харькова.
По данным Терехова, россияне дважды попали по одному из густонаселенных районов города. Сейчас на место прилетов следуют соответствующие службы. Информация о пострадавших и разрушениях пока уточняется.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что есть попадание рядом с частным домом. Осмотр места прилета продолжается.
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