Удар по Харькову 12 сентября — россияне попали рядом с частным домом

Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия вражеского удара. Иллюстративное фото: ГСЧС

Вечером 12 сентября россияне ударили по Харькову. Пока известно о двух попаданиях в густонаселенный район города.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в Telegram в четверг, 12 сентября.

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В Харьковской ОВА сообщили о мощном взрыве на территории Харькова.

Сообщение Синегубова. Фото: скриншот

По данным Терехова, россияне дважды попали по одному из густонаселенных районов города. Сейчас на место прилетов следуют соответствующие службы. Информация о пострадавших и разрушениях пока уточняется.

Сообщение Терехова. Фото: скриншот

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что есть попадание рядом с частным домом. Осмотр места прилета продолжается.