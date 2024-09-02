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У Харкові на порозі ТЦК затримали торговця "білими" квитками

2 вересня 2024 14:00
Галина Шподарева - редактор
У Харкові ДБР блокувало схему продажу фальшивих військових квитків
Затримання підозрюваного у Харкові. Фото: Теруправління ДБР у Полтаві
Галина Шподарева - редактор

У Харкові працівники Державного бюро розслідувань викрили схему торгівлі "білими" військовими квитками. Чоловіка, який за 10 тисяч доларів надавав послуги ухилянтам, затримали просто на порозі територіального центру комплектування та соціальної підтримки. 

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка у понеділок, 2 вересня. 

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У Харкові затримали підозрюваного в торгівлі "білими квитками". Фото: Теруправління ДБР у Полтаві

"Білі квитки" для ухилянтів у Харкові

У Харкові купити "білий квиток" ухилянтам пропонували за 10 тис. доларів. Клієнтів підозрюваний шукав через своїх знайомих.

"Хлопців, які не бажали служити, він залякував тим, що навіть законні підстави на відстрочку нічого не гарантують. Говорив, що лише хабар працівникам військкомату може врятувати їх від призову", — розповіли в ДБР.

За даними правоохоронців, чоловік брав повну передплату та "гарантував усе вирішити з потрібними людьми у військкоматі" й за деякий час принести вже готові документи.

У Харкові на порозі ТЦК затримали торговця "білими" квитками - фото 2
У Харкові торгували "білими квитками". Фото: Теруправління ДБР у Полтаві

Відповідальність за торгівлю "білими квитками"

Підозрюваного затримано на гарячому під час одержання 10 тис. доларів від одного з призовників фактично на порозі місцевого ТЦК та СП.

Чоловіку повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна.

Тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють всіх можливих співучасників злочину.

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Слідчі дії біля ТЦК та СП у Харкові. Фото: Теруправління ДБР у Полтаві
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ДБР затримало підозрюваного в торгівлі "білими квитками". Фото: Теруправління ДБР у Полтаві

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