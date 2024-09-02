В Харькове ГБР блокировало схему продажи фальшивых военных билетов

В Харькове на пороге ТЦК задержали торговца "белыми" билетами
В Харькове сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили схему торговли "белыми" военными билетами. Мужчину, который за 10 тысяч долларов оказывал услуги уклоняющимся, задержали прямо на пороге территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Об этом сообщил спикер Территориального управления ГБР в Полтаве Александр Билка в понедельник, 2 сентября.
"Белые билеты" для уклонистов в Харькове
В Харькове купить "белый билет" уклонистам предлагали за 10 тыс. долларов. Клиентов подозреваемый искал через своих знакомых.
"Парней, которые не желали служить, он запугал тем, что даже законные основания на отсрочку ничего не гарантируют. Говорил, что только взятка работникам военкомата может спасти их от призыва", — рассказали в ГБР.
По данным правоохранителей, мужчина брал полную предоплату и "гарантировал все решить с нужными людьми в военкомате", а через некоторое время принести уже готовые документы.
Ответственность за торговлю "белыми билетами"
Подозреваемый задержан с поличным при получении 10 тыс. долларов от одного из призывников фактически на пороге местного ТЦК и СП.
Мужчине сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества.
Продолжаются следственные действия, правоохранители устанавливают всех возможных соучастников преступления.
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