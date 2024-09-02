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В Харькове на пороге ТЦК задержали торговца "белыми" билетами

2 сентября 2024 14:00
Галина Шподарева - редактор
В Харькове ГБР блокировало схему продажи фальшивых военных билетов
Задержание подозреваемого в Харькове. Фото: Теруправление ГБР в Полтаве
Галина Шподарева - редактор

В Харькове сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили схему торговли "белыми" военными билетами. Мужчину, который за 10 тысяч долларов оказывал услуги уклоняющимся, задержали прямо на пороге территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщил спикер Территориального управления ГБР в Полтаве Александр Билка в понедельник, 2 сентября.

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В Харькове задержан подозреваемый в торговле "белыми билетами". Фото: Теруправление ДБР в Полтаве

"Белые билеты" для уклонистов в Харькове

В Харькове купить "белый билет" уклонистам предлагали за 10 тыс. долларов. Клиентов подозреваемый искал через своих знакомых. 

"Парней, которые не желали служить, он запугал тем, что даже законные основания на отсрочку ничего не гарантируют. Говорил, что только взятка работникам военкомата может спасти их от призыва", — рассказали в ГБР.

По данным правоохранителей, мужчина брал полную предоплату и "гарантировал все решить с нужными людьми в военкомате", а через некоторое время принести уже готовые документы.

В Харькове на пороге ТЦК задержали торговца "белыми" билетами - фото 2
В Харькове торговали "белыми билетами". Фото: Теруправление ДБР в Полтаве

Ответственность за торговлю "белыми билетами"

Подозреваемый задержан с поличным при получении 10 тыс. долларов от одного из призывников фактически на пороге местного ТЦК и СП.

Мужчине сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества.

Продолжаются следственные действия, правоохранители устанавливают всех возможных соучастников преступления.

В Харькове на пороге ТЦК задержали торговца "белыми" билетами - фото 3
Следственные действия возле ТЦК и СП Харькова. Фото: Теруправление ДБР в Полтаве
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ДБР задержало подозреваемого в торговле "белыми билетами". Фото: Теруправление ДБР в Полтаве

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14:36 Реверанс в сторону Китая — Путин сделал неожиданное заявление о своей семье

14:31 Правительство Румынии поддержало передачу системы ПВО Patriot Украине — что дальше

14:26 Сдавал в аренду имущество Минобороны за "откаты" — в Одессе задержали взяточника

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