У Харкові на тиждень залишилися без газу два райони: адреси

Фахівець ремонтує мережу. Фото ілюстративне: Харківська міська філія "Газмережі"

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

У Харкові тимчасово припинять газопостачання для частини споживачів у двох районах міста. Обмеження пов’язані з роботами на газових мережах. Газу не буде за низкою адрес із 22 до 29 липня. Після завершення робіт подачу відновлять, але для цього фахівцям потрібно буде потрапити до всіх помешкань.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську філію "Газмережі".

Де не буде газу

Харківська міська філія "Газмережі" проводитиме роботи на системі газопостачання у Немишлянському та Слобідському районах Харкова. Тимчасово газопостачання припинять за такими адресами:

вул. Дизельна — усі будинки;

вул. Мухачова — усі будинки;

вул. Тепловозна — усі будинки;

вул. Чорноморська — усі будинки;

вул. Ковтуна — будинки №5, 10-А, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 22-А, 23, 24, 27, 40, 42;

просп. Героїв Харкова, 144-К;

вул. Морозова — будинки №1, 2, 3, 4, 5;

просп. Льва Ландау — будинки №56/2, 56/3, 56/1, 58/1, 58/2;

вул. Енергетична — будинки №2, 4, 5, 6.

Коли повернуть газ

Роботи триватимуть із 22 до 29 липня 2026 року. Після їх завершення газопостачання житлових будинків відновлять. Водночас підключення можливе лише після завершення всіх робіт і за умови, що фахівці матимуть доступ до всіх квартир та інших помешкань. Це потрібно для перевірки внутрішньобудинкової системи газопостачання.

У "Газмережах" закликають мешканців забезпечити доступ до своїх помешкань для обстеження газових мереж. Це необхідно, щоб після завершення робіт фахівці могли безпечно відновити подачу газу.

Тариф на газ

Зазначимо, що у липні харків’яни отримуватимуть рахунки за газ за чинними тарифами. Кабінет Міністрів продовжив дію фіксованих цін на основні комунальні послуги, тож найближчим часом додаткового навантаження на сімейні бюджети не очікується. Для більшості побутових споживачів вартість природного газу залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська атакували аварійну бригаду газовиків у Дергачівській громаді на Харківщині. Працівники саме ліквідовували витоки газу після попереднього обстрілу. У момент роботи ворог завдав повторного удару керованими авіабомбами. На щастя, ніхто з аварійників не постраждав.

Також Новини.LIVE писали, що російські атаки знову вдарили по енергетичній інфраструктурі Харківщини. Через пошкодження високовольтної лінії без електропостачання залишилися близько тисячі абонентів. Під час ще одного удару дрона по службовому автомобілю був поранений працівник. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.