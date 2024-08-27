У Харкові чоловік погрожував фізичною розправою співмешканці — деталі від поліції

Постраждала жінка та правоохоронець. Фото: t.me/police_kh_region

У Харкові правоохоронці притягнули до відповідальності чоловіка, який вчинив домашнє насильство. Постраждала співмешканка фігуранта.

Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області у Telegram у вівторок, 27 серпня.

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"Відповідне повідомлення надійшло до чергової частини Харківського районного управління № 3 25 серпня о 15:50. За адресою виїжджали співробітники сектору протидії домашньому насильству", — йдеться у повідомленні.

Поліцейські виявили у квартирі 59-річного чоловіка. Він агресивно поводився щодо своєї співмешканки, погрожував фізичною розправою, ображав та лаявся на жінку.

Правоохоронці склали щодо порушника адміністративний протокол за вчинення домашнього насильства та виписали терміновий заборонний припис.

З чоловіком та жінкою провели профілактичну бесіду. Поліцейські попередили фігуранта, що за систематичне вчинення домашнього насильства передбачена кримінальна відповідальність.