Удар по Харкову 6 серпня — кількість постраждалих зросла до восьми

Наслідки ракетного удару по Харкову. Фото: t.me/synegubov

Внаслідок ранкового ракетного удару по Харкову, кількість постраждалих збільшилась до восьми людей. Стан усіх поранених — стабільний.

Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко у коментарі Новини.LIVE.

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В якому стані постраждалі

За словами Чубенка, ворог обстріляв Шевченківський район міста. Внаслідок вибуху у чотирьох людей гостра реакція на стрес, в інших — різні тілесні ушкодження.

"Стан поранених — стабільний, їхньому життю нічого не загрожує. У них порізи, черепно-мозкові травми, забої", — розповів він.

Також речник прокуратури додав, що пошкоджено 15 багатоповерхових будинків, офіси, поліклініка, ВНЗ. Вибиті вікна та шибки. Також мають ушкодження 25 автомобілів.