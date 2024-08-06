Удар по Харкову 6 серпня — кількість постраждалих зросла до восьми

У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару
Внаслідок ранкового ракетного удару по Харкову, кількість постраждалих збільшилась до восьми людей. Стан усіх поранених — стабільний.
Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко у коментарі Новини.LIVE.
В якому стані постраждалі
За словами Чубенка, ворог обстріляв Шевченківський район міста. Внаслідок вибуху у чотирьох людей гостра реакція на стрес, в інших — різні тілесні ушкодження.
"Стан поранених — стабільний, їхньому життю нічого не загрожує. У них порізи, черепно-мозкові травми, забої", — розповів він.
Також речник прокуратури додав, що пошкоджено 15 багатоповерхових будинків, офіси, поліклініка, ВНЗ. Вибиті вікна та шибки. Також мають ушкодження 25 автомобілів.
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