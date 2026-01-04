Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Удар по Харкову — виявили фрагменти ще одного тіла

Удар по Харкову — виявили фрагменти ще одного тіла

Ua ru
Дата публікації: 4 січня 2026 01:49
Кількість жертв обстрілу Харкова 2 січня 2026 року зросла до чотирьох людей
Руїни в Харкові після обстрілу 2 січня 2026 року. Фото: Прокуратура України

Уночі в неділю, 4 січня, у Харкові на місці обстрілу виявили фрагменти тіла ще однієї людини. Кількість загиблих унаслідок ракетної атаки 2 січня зросла до чотирьох людей.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Реклама
Читайте також:

Четверта жертва ракетного удару Харкову 2 січня 

"Знайдено фрагменти тіла ще однієї людини. Рятувально-пошукові роботи на місці трагедії тривають", — йдеться в повідомленні мера.

Що відомо про обстріл Харкова 2 січня 

Близько 14:30 росіяни вдарили двома ракетами по житловому масиву в Київському районі. Сталося влучання в багатоквартирний житловий будинок. Зазнали пошкоджень інші житлові будинки, магазини, кафе, супермаркет.

Відомо щонайменше про 25 постраждалих.

Нагадаємо, під завалами будинку в Харкові виявили тіло трирічного малюка. Згодом дістали тіло жінки — його матері.

Також ми повідомляли, що ввечері 3 січня кількість жертв обстрілу в Харкові зросла. На місці атаки виявили фрагменти третього тіла.

Харків обстріли війна в Україні жертви загиблі
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації