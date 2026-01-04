Кількість жертв обстрілу Харкова 2 січня 2026 року зросла до чотирьох людей

Руїни в Харкові після обстрілу 2 січня 2026 року. Фото: Прокуратура України

Уночі в неділю, 4 січня, у Харкові на місці обстрілу виявили фрагменти тіла ще однієї людини. Кількість загиблих унаслідок ракетної атаки 2 січня зросла до чотирьох людей.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Четверта жертва ракетного удару Харкову 2 січня

"Знайдено фрагменти тіла ще однієї людини. Рятувально-пошукові роботи на місці трагедії тривають", — йдеться в повідомленні мера.

Що відомо про обстріл Харкова 2 січня

Близько 14:30 росіяни вдарили двома ракетами по житловому масиву в Київському районі. Сталося влучання в багатоквартирний житловий будинок. Зазнали пошкоджень інші житлові будинки, магазини, кафе, супермаркет.

Відомо щонайменше про 25 постраждалих.

Нагадаємо, під завалами будинку в Харкові виявили тіло трирічного малюка. Згодом дістали тіло жінки — його матері.

Також ми повідомляли, що ввечері 3 січня кількість жертв обстрілу в Харкові зросла. На місці атаки виявили фрагменти третього тіла.