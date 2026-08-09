У Харкові після атаки РФ відселяють мешканців зруйнованих квартир

Рятувальник допомагає чоловікові. Фото: ДСНС

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

У Харкові продовжують ліквідовувати наслідки ранкової російської атаки 9 серпня. Основні роботи тривають біля пошкодженої багатоповерхівки у Салтівському районі, де під завалами ще можуть перебувати люди. Відомо про одного загиблого та майже 40 постраждалих.

Про ситуацію повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, інформує Новини.LIVE.

Удар по Харькову

Пошуково-рятувальна операція у Салтівському районі продовжується. За словами Ігоря Терехова, один з російських боєприпасів влучив у житлову багатоповерхівку. У багатоповерхівці повністю зруйновані чотири квартири. Комунальники вже відновили електропостачання та закривають пошкоджені контури будинку. Шість родин звернулися до міської влади з проханням про тимчасове відселення.

"Під завалами ще можуть бути люди. Зараз працюють рятувальники та комунальники. Чотири квартири тут повністю зруйновані. Шість родин звернулися щодо відселення. Будемо розміщувати їх у гуртожитках, уже перевозимо речі", — повідомив Терехов.

За останніми даними мера, внаслідок атаки загинув один чоловік, ще 37 людей дістали поранення. Одна людина перебуває у дуже тяжкому стані.

Врятували родину з немовлям

У перші хвилини після російського удару поліцейські разом із рятувальниками евакуюють людей із пошкодженої багатоповерхівки. Серед тих, кого вдалося вивести з будинку, — родина з немовлям та чоловік, який пересувається на колісному кріслі.

За інформацією голови Національної поліції України Івана Вигівського, станом на зараз відомо вже про майже 40 постраждалих.

"У перші хвилини після обстрілу поліцейські та рятувальники евакуювали жителів із пошкодженого будинку. Серед врятованих — родина з немовлям та чоловік на колісному кріслі", — повідомив Вигівський.

На місці атаки також розгорнули мобільний сервісний центр МВС. Люди, які через удар втратили або пошкодили документи, можуть оперативно звернутися для їх відновлення. За словами Вигівського, адміністратори центру вже надали десятки консультацій.

Що відомо про атаку на Харків 9 серпня

Російські війська атакували Харків уранці 9 серпня. Загалом у місті зафіксували три влучання. За попередньою інформацією, для удару ворог застосував баражуючі боєприпаси типу "Бандероль".

Пряме влучання припало на десятиповерховий житловий будинок у Салтівському районі. Унаслідок удару зруйновано перекриття між сьомим і десятим поверхами. Там виникла пожежа. Ще одна ракета влучила у відкриту місцевість неподалік, інша — у триповерхову складську будівлю, де також спалахнула пожежа.

Пошкоджень зазнали і сусідні житлові будинки. Міська влада повідомляла про 15 пошкоджених багатоповерхівок. Рятувальники ліквідовують усі осередки пожеж, однак аварійно-рятувальні та пошукові роботи продовжуються.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Білому Колодязі цивільні вже не можуть самостійно залишити селище. Російські дрони та інші засоби ураження постійно контролюють дороги й під'їзди до населеного пункту. Будь-який рух може одразу привернути увагу ворога, тому людям доводиться чекати на допомогу військових.

Також Новини.LIVE повідомляли, що російська армія атакувала залізничну станцію Лозова 6 серпня. Унаслідок удару постраждали 11 людей. Двоє працівників залізниці, які дістали тяжкі поранення, попри зусилля медиків померли. Через погіршення безпекової ситуації на Харківщині, Дніпропетровщині та Запорізькому напрямку Укрзалізниця тимчасово змінила маршрути низки поїздів. Для частини пасажирів організували автобусні трансфери та пересадки на електрички. Також окремі рейси матимуть затримки, а деякі поїзди тимчасово курсуватимуть за скороченим маршрутом.