У Харкові відкрили підземну школу - що відомо

Підземна школа у Харкові. Ілюстративне фото: Ракурс

У Харкові у понеділок, 2 вересня, розпочалося навчання у школах. Зокрема, відкрилася перша підземна школа в Україні, яку відвідав мер міста Ігор Терехов.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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На урочистому заході в підземній школі був Терехов, а також батьки, вчителі й дітлахи, які сьогодні розпочинають навчання. Мер привітав учнів з початком нового навчального року та побажав їм успіхів.

"Мої вітання нашим першокласникам, які сьогодні йдуть у перший клас. Для них це буде перший у їхньому житті дзвоник. Я дуже хочу, щоб їм було комфортно у школі. Щоб вони йшли шляхом знань, а після нашої перемоги навчалися в справжній школі, як це було до війни", — зазначив Терехов.

Крім того, посол США в Україні Бріджит Брінк в онлайн-форматі привітала вчителів, подякувавши їм за невтомну відданість українським дітям і їхньому майбутньому.