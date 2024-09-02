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В Харькове планируют создать еще три подземные школы до конца осени, — Терехов

2 сентября 2024 13:14
Катерина Османская - Редактор
Подземные школы в Харькове — в городе планируют построить еще три учебных заведения
Уроки в подземной школе в Харькове. Фото: t.me/ihor_terekhov
Катерина Османская - Редактор

К концу осени в Харькове могут появиться три новых подземных школы. Местные власти приняли такие решения на фоне регулярных обстрелов и опасностей.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в комментарии Новини.LIVE. 

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По словам Терехова, учебные заведения под землей планируют создать в трех районах:

  • Новобаварском,
  • Шевченковском,
  • Основянском.

Из-за большого расстояния до метрошколы в поселке Жихор, расположенном на окраине Основянского района, будет создана новая подземная школа, чтобы дети имели возможность учиться поближе к дому.

"Мы вынуждены строить такие школы под землей. Я хочу, чтобы мы построили еще несколько таких заведений, чтобы иметь возможность обучать детей в комбинированном режиме", — сказал мэр.

Он также выразил надежду, что все три школы будут построены уже к концу этой осени.

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