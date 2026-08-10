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В Харькове показали последствия удара РФ по многоэтажному дому

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2026 13:40
У Харкові показали наслідки удару РФ по багатоповерхівці
Последствия атаки на Харьков. Фото: ГСЧС

В Харькове показали, как выглядят квартиры в многоэтажном доме в Салтовском районе после российского удара 9 августа. В результате атаки были разрушены перекрытия и часть квартир на верхних этажах здания.

Журналистка Новини.LIVE Вероника Марченко побывала на месте удара и показала его последствия.

Россияне нанесли удар по Салтовке тремя "Бандеролями"

По данным прокуратуры, утром 9 августа российские военные применили против Харькова три дрон-ракеты "Бандероль". Один из боеприпасов попал в жилой многоэтажный дом.

В Харькове показали последствия удара РФ по многоэтажному дому - фото 1
Последствия удара по Харькову. Фото: Новини.LIVE
В Харькове показали последствия удара РФ по многоэтажному дому - фото 2
Последствия удара по Харькову. Фото: Новини.LIVE

На обнародованных кадрах видны разрушенные помещения, поврежденные стены, перекрытия и личные вещи жителей. Часть квартир на верхних этажах подверглась значительным разрушениям.

В Харькове показали последствия удара РФ по многоэтажному дому - фото 3
Последствия удара по Харькову. Фото: Новини.LIVE
В Харькове показали последствия удара РФ по многоэтажному дому - фото 4
Последствия удара по Харькову. Фото: Новини.LIVE

В результате российской атаки погиб мужчина. Еще 27 человек пострадали, среди них — пятилетний ребенок.

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В Харькове показали последствия удара РФ по многоэтажному дому - фото 5
Последствия удара по Харькову. Фото: Новини.LIVE
В Харькове показали последствия удара РФ по многоэтажному дому - фото 6
Последствия удара по Харькову. Фото: Новини.LIVE

Как сообщали Новини.LIVE, после российского удара по Харькову шесть семей обратились к городским властям с просьбой о временном отселении. В результате атаки в многоэтажке были полностью разрушены четыре квартиры, а коммунальщики восстанавливали электроснабжение и отключали поврежденные контуры здания.

Также Новини.LIVE сообщали, что за сутки российские войска атаковали 24 населенных пункта Харьковской области. В результате обстрелов области пострадали девять человек, повреждены жилые дома, предприятия, фермы, склады, автомобили и другая гражданская инфраструктура.

Харьков обстрелы атака России на Украину
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова
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