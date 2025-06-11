У Харкові рятувальники деблокували ще одне тіло з-під завалів

У Харкові з-під завалів дістали тіло третьої жертви атаки
Рятувальники розбирають завали. Фото: ДСНС
Ключові моменти Атака на Харків 7 червня
У Харкові у середу, 11 червня, рятувальники деблокували ще одне тіло з-під завалів. Це жінка, яка загинула внаслідок російського удару по місту в ніч проти 7 червня.
Про це повідомив мер Ігор Терехов у Telegram.
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"З-під завалів деблокували ще одне тіло жінки. Пошукова операція триває", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 7 червня окупанти вдарили по підприємству у Харкові. Тоді рятувальники розпочали пошук працівників, які опинилися заблокованими під уламками.
Сьогодні з приміщень підвалу виробничого корпусу рятувальники дістали тіло загиблої, а згодом на території підприємства виявили ще одну жертву.
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