У Харкові рятувальники деблокували ще одне тіло з-під завалів

Рятувальники розбирають завали. Фото: ДСНС

У Харкові у середу, 11 червня, рятувальники деблокували ще одне тіло з-під завалів. Це жінка, яка загинула внаслідок російського удару по місту в ніч проти 7 червня.

Про це повідомив мер Ігор Терехов у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Атака на Харків 7 червня

"З-під завалів деблокували ще одне тіло жінки. Пошукова операція триває", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Терехова

Нагадаємо, 7 червня окупанти вдарили по підприємству у Харкові. Тоді рятувальники розпочали пошук працівників, які опинилися заблокованими під уламками.

Сьогодні з приміщень підвалу виробничого корпусу рятувальники дістали тіло загиблої, а згодом на території підприємства виявили ще одну жертву.