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Головна Харків У Харкові з-під завалів дістали тіло третьої жертви атаки

У Харкові з-під завалів дістали тіло третьої жертви атаки

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Дата публікації: 11 червня 2025 21:00
У Харкові рятувальники деблокували ще одне тіло з-під завалів
Рятувальники розбирають завали. Фото: ДСНС
Ключові моменти Атака на Харків 7 червня

У Харкові у середу, 11 червня, рятувальники деблокували ще одне тіло з-під завалів. Це жінка, яка загинула внаслідок російського удару по місту в ніч проти 7 червня.

Про це повідомив мер Ігор Терехов у Telegram.

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"З-під завалів деблокували ще одне тіло жінки. Пошукова операція триває", — йдеться у повідомленні.

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Скриншот допису Терехова

Нагадаємо, 7 червня окупанти вдарили по підприємству у Харкові. Тоді рятувальники розпочали пошук працівників, які опинилися заблокованими під уламками.

Сьогодні з приміщень підвалу виробничого корпусу рятувальники дістали тіло загиблої, а згодом на території підприємства виявили ще одну жертву.

Харків Ігор Терехов рятувальники війна в Україні атака загиблі
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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