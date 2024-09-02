У Харкові пролунала серія вибухів

Вибух. Ілюстративне фото: Flickr

У Харкові у понеділок, 2 вересня, пролунала серія вибухів. В місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомили кореспонденти Новини.LIVE.

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Вибух в Харкові 2 вересня

О 21:54 в Харківській області оголосили повітряну тривогу.

О 21:56 в Повітряних Силах повідомили про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині.

Скриншот допису Повітряних сил ЗСУ

О 22:02 в Харкові пролунала серія потужних вибухів.

Допис про вибухи у Харкові. Фото: скриншот

Згодом інформацію про вибухи підтвердив мер Харкова Ігор Терехов.

Допис Ігоря Терехова. Фото: скриншот

О 22:12 в місті було чутно повторні вибухи.

Допис Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:



Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Про небезпеку попередили мешканців Сумської, Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. Тривога пов'язана з загрозою застосування балістики та ракетною небезпекою та пусками КАБів.