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У Харкові прогриміли вибухи

2 вересня 2024 22:03
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
У Харкові пролунала серія вибухів
Вибух. Ілюстративне фото: Flickr
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

У Харкові у понеділок, 2 вересня, пролунала серія вибухів. В місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомили кореспонденти  Новини.LIVE.

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О 21:54 в Харківській області оголосили повітряну тривогу.

О 21:56 в Повітряних Силах повідомили про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині.

Скриншот допису Повітряних сил ЗСУ
Скриншот допису Повітряних сил ЗСУ

О 22:02 в Харкові пролунала серія потужних вибухів.

Допис про вибухи у Харкові. Фото: скриншот
Допис про вибухи у Харкові. Фото: скриншот

Згодом інформацію про вибухи підтвердив мер Харкова Ігор Терехов.

Допис Ігоря Терехова. Фото: скриншот
Допис Ігоря Терехова. Фото: скриншот

О 22:12 в місті було чутно повторні вибухи.

Допис Олега Синєгубова. Фото: скриншот
Допис Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Про небезпеку попередили мешканців Сумської, Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. Тривога пов'язана з  загрозою застосування балістики та ракетною небезпекою та пусками КАБів.

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