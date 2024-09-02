У Харкові пролунала серія вибухів

У Харкові прогриміли вибухи
У Харкові у понеділок, 2 вересня, пролунала серія вибухів. В місті та області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомили кореспонденти Новини.LIVE.
Вибух в Харкові 2 вересня
О 21:54 в Харківській області оголосили повітряну тривогу.
О 21:56 в Повітряних Силах повідомили про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині.
О 22:02 в Харкові пролунала серія потужних вибухів.
Згодом інформацію про вибухи підтвердив мер Харкова Ігор Терехов.
О 22:12 в місті було чутно повторні вибухи.
Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:
Про небезпеку попередили мешканців Сумської, Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. Тривога пов'язана з загрозою застосування балістики та ракетною небезпекою та пусками КАБів.
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