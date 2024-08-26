Графіки відключення світла в Харкові на 26 серпня — прогноз від НЕК "Укренерго"

Енергетик ДТЕК лагодить електромережу. Фото ілюстративне: ДТЕК

Графіки відключень світла в Харкові в понеділок, 26 серпня, не застосовуватимуть. Світло в місті буде протягом усієї доби. В інших областях України также не планують вводити обмеження.

Про це в неділю, 25 серпня, повідомили в НЕК "Укренерго".

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Скриншот повідомлення НЕК "Укренерго"

Прогноз щодо відключень світла в Харкові на 26 серпня

Енергетики зазначили, що заходи обмеження споживання на понеділок, 26 серпня, не прогнозуються в жодній з областей України. Харківська також не є виключенням.

У разі зміни ситуації про застосування відключень повідомлять додатково.

Водночас скасування обмежень не означає повне налагодження ситуації з електропостачанням. Громадян закликають ощадливо споживати енергію в період від 18:00 до 23:00. Вмикати потужні електроприлади можна з 10:00 до 16:00. Якщо виникне дефіцит в енергосистемі, відключення діятимуть знову.

Прогнози щодо відключень світла взимку

Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що Україна встигне підготуватися до зими та відключень світла, які відбуватимуться впродовж холодної пори року. Наразі вже є плани щодо відновлення та побудови додаткової генерації електроенергії.

Раніше директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко спрогнозував, що уникнути обмежень електроспоживання в Україні цієї зими не вдасться. Світла в домівках українців щодоби не буде по 4–12 годин.