Головна Харків У Фельдман Екопарку показали наслідки обстрілу — відео

У Фельдман Екопарку показали наслідки обстрілу — відео

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 18:30
Росія обстріляла Фельдман Екопарк під Харковом 1 січня — які наслідки
Наслідки російського обстрілу Фельдман Екопарку під Харковом. Фото: "Укрінформ"

Російські окупанти вкотре атакували Фельдман Екопарк під Харковом 1 січня. Загарбники били керованими авіабомбами.

Про це повідомила пресслужба Фельдман Екопарку в Facebook.

Читайте також:

Удар Росії по Фельдман Екопарку 1 січня

Внаслідок російського обстрілу руйнувань зазнало приміщення зимового пташника, будинку хижаків та розташовані поруч вольєри, серед яких є ті, які нещодавно були відновлені після попередніх атак окупантів. Поранення отримала волонтерка, яка працювала у пташнику. Наразі вона перебуває в лікарні.

Удар Росії по Фельдман Екопарк 1 січня
Обстріл Фельдман Екопарку. Фото: "Укрінформ"
Російський обстріл Фельдман Екопарку 1 січня
Порятунок птахів. Фото: "Укрінформ"

"Загинуло багато птахів, їх кількість уточнюється. Також поранення отримали леви, стан тигрів невідомий — вони поховались у напівзруйнованих приміщеннях. Фахівці очікують на нову рушницю з седативним препаратом, щоб їх приспати та перемістити до іншого приміщення, оскільки усе необхідне обладнання було у зруйнованій будівлі й наразі недоступне", — йдеться у повідомленні.

Російська атака на Фельдман Екопарк 1 січня
Наслідки російського обстрілу. Фото: "Укрінформ"
Обстріл Фельдман Екопарку 1 січня
Удар Росії по Фельдман Екопарку. Фото: "Укрінформ"

Наразі триває операція з порятунку тварин, а розміри завданих збитків — уточнюються.

Атака окупантів на Фельдман Екопарк 1 січня
Наслідки удару Росії по Фельдман Екопарку. Фото: "Укрінформ"

Нагадаємо, 1 січня російські окупанти завдали удару по екопарку під Харковом. Стан пораненої волонтерки оцінюють як стабільний.

А 3 березня 2025 року російська армія також атакувала Фельдман Екопарк. Новини.LIVE показали наслідки обстрілу.

війна Харків тварини обстріли окупанти Екопарк
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
