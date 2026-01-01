Росія обстріляла Фельдман Екопарк під Харковом 1 січня — які наслідки

У Фельдман Екопарку показали наслідки обстрілу — відео
Російські окупанти вкотре атакували Фельдман Екопарк під Харковом 1 січня. Загарбники били керованими авіабомбами.
Про це повідомила пресслужба Фельдман Екопарку в Facebook.
Удар Росії по Фельдман Екопарку 1 січня
Внаслідок російського обстрілу руйнувань зазнало приміщення зимового пташника, будинку хижаків та розташовані поруч вольєри, серед яких є ті, які нещодавно були відновлені після попередніх атак окупантів. Поранення отримала волонтерка, яка працювала у пташнику. Наразі вона перебуває в лікарні.
"Загинуло багато птахів, їх кількість уточнюється. Також поранення отримали леви, стан тигрів невідомий — вони поховались у напівзруйнованих приміщеннях. Фахівці очікують на нову рушницю з седативним препаратом, щоб їх приспати та перемістити до іншого приміщення, оскільки усе необхідне обладнання було у зруйнованій будівлі й наразі недоступне", — йдеться у повідомленні.
Наразі триває операція з порятунку тварин, а розміри завданих збитків — уточнюються.
Нагадаємо, 1 січня російські окупанти завдали удару по екопарку під Харковом. Стан пораненої волонтерки оцінюють як стабільний.
А 3 березня 2025 року російська армія також атакувала Фельдман Екопарк. Новини.LIVE показали наслідки обстрілу.
Читайте Новини.LIVE!