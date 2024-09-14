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У Харкові пролунали вибухи

14 вересня 2024 23:22
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Вибухи у Харкові 14 вересня 2024 року
Вибухи у місті. Ілюстративне фото: kr.depo.ua
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Вибухи у Харкові пролунали в суботу ввечері, 14 вересня. Ворог завдає ударів по місту.

Про це повідомляє Telegram "Суспільне Харків", голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, мер міста Ігор Терехов та поліція Харківської області.

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Зазначається, що у місті пролунало щонайменше три вибухи о 23:15 та 23:16. За інформацією місцевих пабліків, ворог атакував Харків КАБами.

Спершу вибухи підтвердили у Поліції Харківської області.

"Увага! В Харкові чути вибухи. Перебувайте в укриттях. Не викладайте фото та відео "прильотів". Про постраждалих, руйнування повідомляйте на спецлінію поліції 102", — йшлося у повідомленні о 23:16.

Хвилиною пізніше інформацію підтвердив і голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Після цього мер міста Ігор Терехов уточнив, що, за попередньою інформацією, росіяни атакували Київській район Харкова.

"Кілька вибухів у місті. Попередньо — у Київському районі. Місця прильотів досліджують фахівці. На дану хвилину — без постраждалих", — написав він о 23:19.

Оновлено о 23:34

Синєгубов повідомив я що екстрені служби перевіряють імовірні місця ворожих ударів у Київському районі.

"На цю хвилину інформація щодо постраждалих не надходила. Ворог завдав ударів щонайменше двома КАБами. Є загорання нежитлових приміщень", — зазначив він.

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