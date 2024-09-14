Взрыв в Харькове 14 сентября — Россия нанесла удар КАБом

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Утром, 14 сентября, российские оккупанты нанесли удар КАБом по Харькову. Прилет был зафиксирован в одном из районов города.

Об этом сообщает мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

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"Удар КАБом по Харькову. Предварительно имеем информацию о прилете по Холодногорскому району. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", — написал он в 05:06.

До этого в 04:54 в Воздушных силах ВСУ сообщили об активности российской авиации к северо-востоку от Украины.

"Внимание! Активность вражеской тактической авиации на северо-востоке. Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей", — сообщили в ВС.