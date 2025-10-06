Вибухи у Харкові 6 жовтня — що відомо

Вибух. Ілюстративне фото: Reuters

У Харкові ввечері 6 жовтня пролунала серія потужних вибухів. Місто перебуває під масованою атакою російських безпілотників.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Харків під атакою БпЛА

Близько 22:35 у місті пролунали звуки вибухів. Як повідомив мер, попередньо, під ударом ворога Індустріальний район Харкова. На місці влучання трапилася пожежа, але інформація про постраждалих не надходила.

"За двадцять хвилин дронової атаки на Харків пролунали біля двох десятків вибухів. У місті спалахнули кілька пожеж. Інформація про постраждалих наразі не надходила. На місто ще суне група ворожих бойових дронів — будьте обережні", — написав Терехов.

Повідомлення Ігоря Терехова. Фото: скриншот з Telegram

Пізніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що влучання зафіксовано у Немишлянському районі міста. На місце прямують екстрені служби.

Повідомлення Олега Синєгубова. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, у ніч проти 6 жовтня російські війська атакували цивільну інфраструктуру у Харкові. Внаслідок обстрілу є постаждалі.

А також повідомлялося, що російський дрон влучив у авто голови Борівської громади на Харківщині.