Вибухи у Харкові 23 вересня — деталі

У Харкові пролунали вибухи — що відомо
Вибухи у Харкові пролунали у понеділок, 23 вересня, під час повітряної тривоги. Попередньо удар прийшовся по передмістю.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram.
Вибухи у Харкові
За словами Терехова, удар прийшовся по передмістю.
"Будьте обережні і за можливості в укриттях - ворог може повторити пуски КАБів", – йдеться у повідомленні.
Раніше про активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря повідомляли Повітряні сили ЗСУ.
"Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових регіонів", — попереджали військові.
Нагадаємо, вранці 23 вересня ворог атакував місто Куп'янськ, внаслідок чого загинула літня жінка.
А 21 вересня російські окупанти вдарили по Харкову. Під прицілом ворога опинилася багатоповерхівка у Шевченківському районі.
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