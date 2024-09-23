Вибухи у Харкові 23 вересня — деталі

Дим від вибуху. Ілюстративне фото: REUTERS/Amir Cohen

Вибухи у Харкові пролунали у понеділок, 23 вересня, під час повітряної тривоги. Попередньо удар прийшовся по передмістю.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram.

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Вибухи у Харкові

За словами Терехова, удар прийшовся по передмістю.

"Будьте обережні і за можливості в укриттях - ворог може повторити пуски КАБів", – йдеться у повідомленні.

Повідомлення Терехова у Telegram

Раніше про активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря повідомляли Повітряні сили ЗСУ.

"Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових регіонів", — попереджали військові.

Карта повітряних тривог станом на 17:57. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, вранці 23 вересня ворог атакував місто Куп'янськ, внаслідок чого загинула літня жінка.

А 21 вересня російські окупанти вдарили по Харкову. Під прицілом ворога опинилася багатоповерхівка у Шевченківському районі.