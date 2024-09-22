Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Обстріл Шевченківського району Харкова — фоторепортаж наслідків атаки arrow

Обстріл Шевченківського району Харкова — фоторепортаж наслідків атаки

22 вересня 2024 22:58
Аркадій Пастула - Редактор
Обстріл Харкова 21 вересня — фоторепортаж наслідків
Наслідки російського обстрілу Харкова 21 вересня. Фото: Новини.LIVE
Аркадій Пастула - Редактор

Російські окупанти ввечері, 21 вересня, знову вдарили по Харкову. Під прицілом ворога опинилася багатоповерхівка у Шевченківському районі.

Новини.LIVE побували на місці російської атаки та підготували фоторепортаж у неділю, 22 вересня.

Читайте також:

Російський обстріл Харкова 21 вересня

У деяких будинках фахівці вже відновили водопостачання та електропостачання. Також вони закрили 50% вікон у багатоповерхівці.

РФ вдарила по Харкову 21 вересня
Наслідки російського обстрілу Харкова 21 вересня. Фото: Новини.LIVE
Обстріл Харкова 21 вересня
Наслідки російського обстрілу Харкова 21 вересня. Фото: Новини.LIVE
Атака окупантів на Харків 21 вересня
Наслідки російського обстрілу Харкова 21 вересня. Фото: Новини.LIVE
Російський обстріл Харкова 21 вересня
Наслідки російського обстрілу Харкова 21 вересня. Фото: Новини.LIVE
Наслідки російського обстрілу Харкова 21 вересня
Наслідки російського обстрілу Харкова 21 вересня. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у суботу ввечері, 21 вересня, у Харкові пролунала серія вибухів. Мер Ігор Терехов повідомив про влучання по багатоповерховому житловому будинку

Також Президент України Володимир Зеленський відреагував на авіаційний удар по житловому будинку у Харкові, внаслідок якого постраждала 21 людина. Як зазначив глава держави, наступного тижня буде продовжено діалог із партнерами про "повноцінну далекобійність" України. 

війна Харків Україна обстріли окупанти

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Термінова новина

23:12 У Запоріжжі пролунали вибухи

23:08 Росіяни завдали удару по Конотопу — міський голова повідомив про влучення

22:58 Обстріл Шевченківського району Харкова — фоторепортаж наслідків атаки

22:28 Довбика вперше визнано найкращим гравцем матчу Серії А

22:28 Зеленський заявив, що цієї осені вирішується майбутнє війни в Україні

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

21:57 Акторка Анна Кошмал повідомила про другу вагітність

21:38 Довбик вдруге забив за Рому та приніс команді першу перемогу в сезоні

21:29 У Тернополі пролунав потужний вибух — частина міста залишилась без світла

21:14 Окупанти атакували Краматорськ — поранено п'ять людей

21:13 У Харкові жінка вкрала гаманець з 50 тисячами гривень — що вирішив суд

Термінова новина

23:12 У Запоріжжі пролунали вибухи

23:08 Росіяни завдали удару по Конотопу — міський голова повідомив про влучення

22:58 Обстріл Шевченківського району Харкова — фоторепортаж наслідків атаки

22:28 Довбика вперше визнано найкращим гравцем матчу Серії А

22:28 Зеленський заявив, що цієї осені вирішується майбутнє війни в Україні

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

21:57 Акторка Анна Кошмал повідомила про другу вагітність

21:38 Довбик вдруге забив за Рому та приніс команді першу перемогу в сезоні

21:29 У Тернополі пролунав потужний вибух — частина міста залишилась без світла

21:14 Окупанти атакували Краматорськ — поранено п'ять людей

21:13 У Харкові жінка вкрала гаманець з 50 тисячами гривень — що вирішив суд

Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

06:05 Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків

20 вересня 2024

18:43 Одесити про мир та перемогу — якими їх бачать

06:37 Ціни на продукти у в Україні — на скільки здорожчали м'ясо, сало та ковбаса у вересні

Новина з відео

06:07 Скорочують виплати та вимагають працювати — зміни для українських біженців в ЄС

19 вересня 2024

19:33 Одеський онкодиспансер сьогодні — ТОП-3 захворювань та що змінилося за рік

18 вересня 2024
Ексклюзив

18:43 Компенсація за затоплене авто в Одесі — міф чи реальність

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

Text

19:42 Політолог Андрій Бузаров пояснив, чому Telegram не мають наміру забороняти в Україні

Text

19:11 Умєров заявив, що Україна розробила ракетну програму

Text

14:21 Вже йдуть перемовини — Умєров назвав типи винищувачів, які потрібні Україні

20 вересня 2024
Text

23:19 Нардепка заявила, що генерали застосовують "радянський підхід" в українській армії

Text

22:44 Нардеп Волинець заявив, що силові структури вимагають від мобільних операторів інформацію про людей

Text

21:16 Нардеп Ясько закликала українців готуватися то найгіршого сценарію відключень світла взимку

Text

19:52 Представник Київради прокоментував інцидент, коли авто провалилось під асфальт

Text

18:58 У КМДА роз'яснили, коли покращиться ситуація зі смогом в Києві

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

Text

17:58 Удар по складу РФ у Тверській області та візит фон дер Ляєн до Києва — ефір Вечір.LIVE

Text

16:37 Братчук відреагував на інформацію про те, що Росія знала про операцію на Курщині заздалегідь

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

8 вересня 2024

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку