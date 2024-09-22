Обстріл Харкова 21 вересня — фоторепортаж наслідків

Наслідки російського обстрілу Харкова 21 вересня. Фото: Новини.LIVE

Російські окупанти ввечері, 21 вересня, знову вдарили по Харкову. Під прицілом ворога опинилася багатоповерхівка у Шевченківському районі.

Новини.LIVE побували на місці російської атаки та підготували фоторепортаж у неділю, 22 вересня.

Читайте також:

Російський обстріл Харкова 21 вересня

У деяких будинках фахівці вже відновили водопостачання та електропостачання. Також вони закрили 50% вікон у багатоповерхівці.

Наслідки російського обстрілу Харкова 21 вересня. Фото: Новини.LIVE

Наслідки російського обстрілу Харкова 21 вересня. Фото: Новини.LIVE

Наслідки російського обстрілу Харкова 21 вересня. Фото: Новини.LIVE

Наслідки російського обстрілу Харкова 21 вересня. Фото: Новини.LIVE

Наслідки російського обстрілу Харкова 21 вересня. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у суботу ввечері, 21 вересня, у Харкові пролунала серія вибухів. Мер Ігор Терехов повідомив про влучання по багатоповерховому житловому будинку.

Також Президент України Володимир Зеленський відреагував на авіаційний удар по житловому будинку у Харкові, внаслідок якого постраждала 21 людина. Як зазначив глава держави, наступного тижня буде продовжено діалог із партнерами про "повноцінну далекобійність" України.