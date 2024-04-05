Вибухи в Харкові зараз 5 квітня - що відомо

У Харкові пролунали вибухи — що відомо про чергову атаку окупантів
Вибухи у Харкові пролунали опісля опівночі у п'ятницю, 5 квітня. У місті та регіоні було оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомили моніторингові канали.
Вибухи у Харкові 4 квітня
У місті вкотре за добу стало гучно о 00:34. Разом з тим, на цей час влада про вибухи не повідомляла.
За даними моніторингових каналів, окупанти здійснили чергову ракетну атаку на Харків.
Повітряна тривога в Україні
Станом на 00:40 повітряна тривога оголошена у ниці областей на Сході країни.
Карта повітряних тривога виглядає так:
Нагадаємо, за сьогодні в Харкові пролунали вже три вибухи: вночі, вдень та ввечері.
Внаслідок російських обстрілів було знеструмлено ядерну установку ХФТІ, проте система аварійного енергозабезпечення спрацювала в штатному режимі.
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