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У Харкові пролунали вибухи — що відомо про чергову атаку окупантів

5 квітня 2024 00:40
оновлено: 00:58
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Вибухи в Харкові зараз 5 квітня - що відомо
Вибух. Ілюстративне фото: Pixabay
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Вибухи у Харкові пролунали опісля опівночі у п'ятницю,  5 квітня. У місті та регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомили моніторингові канали.

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Вибухи у Харкові. Фото: скриншот

Вибухи у Харкові 4 квітня

У місті вкотре за добу стало гучно о 00:34. Разом з тим, на цей час влада про вибухи не повідомляла.

За даними моніторингових каналів, окупанти здійснили чергову ракетну атаку на Харків.

Повітряна тривога в Україні

Станом на 00:40 повітряна тривога оголошена у ниці областей на Сході країни.

Карта повітряних тривога виглядає так:

Повітряна тривога в Україні. Фото: скриншот
Повітряна тривога в Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, за сьогодні в Харкові пролунали вже три вибухи: вночівдень та ввечері.  

Внаслідок російських обстрілів було знеструмлено ядерну установку ХФТІ, проте система аварійного енергозабезпечення спрацювала в штатному режимі.

Харків
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