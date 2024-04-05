Вибухи в Харкові зараз 5 квітня - що відомо

Вибух. Ілюстративне фото: Pixabay

Вибухи у Харкові пролунали опісля опівночі у п'ятницю, 5 квітня. У місті та регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомили моніторингові канали.

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У місті вкотре за добу стало гучно о 00:34. Разом з тим, на цей час влада про вибухи не повідомляла.

За даними моніторингових каналів, окупанти здійснили чергову ракетну атаку на Харків.

Повітряна тривога в Україні

Станом на 00:40 повітряна тривога оголошена у ниці областей на Сході країни.

Карта повітряних тривога виглядає так:

Повітряна тривога в Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, за сьогодні в Харкові пролунали вже три вибухи: вночі, вдень та ввечері.

Внаслідок російських обстрілів було знеструмлено ядерну установку ХФТІ, проте система аварійного енергозабезпечення спрацювала в штатному режимі.