У Харкові атака РФ знеструмила ядерну установку
У Харкові внаслідок російських обстрілів була знеструмлена ядерна установка. Система аварійного енергозабезпечення спрацювала в штатному режимі.
Про це повідомила пресслужба Міненерго у Telegram у четвер, 4 квітня.
Знеструмлення ядерної установки в Харкові
Держінспекція ядерного регулювання з посиланням на Харківський фізико-технічний інститут повідомила, що о 08:30 під час російських обстрілів Харкова ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів" втратила зовнішнє електропостачання.
"Система аварійного енергозабезпечення спрацювала в штатному режимі, включені в роботу аварійні дизель-генератори. Радіаційна ситуація на майданчику в межах норми", — йдеться у повідомленні.
"Джерело нейтронів" призначене для проведення наукових та прикладних досліджень у галузі ядерної фізики, радіаційного матеріалознавства, біології, хімії, а також для виробництва медичних радіоізотопів.
Нагадаємо, уночі 4 квітня у Харкові пролунали вибухи. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали щонайменше чотири удари по місту.
Під прицілом ворога були приватні та багатоквартирні будинки. В одній із багатоповерхівок зруйновано верхні поверхи.
Згодом стало відомо, що через ворожий обстріл загинули четверо людей, троє із них — рятувальники. Поранення отримали ще 12 людей. Також з'явилися кадри тригодинного порятунку чоловіка з-під завалів у місті.
У МВС назвали імена загиблих рятувальників
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