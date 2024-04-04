У Харкові атака РФ знеструмила ядерну установку

Ядерна установка в Харкові. Фото: t.me/energyofukraine

У Харкові внаслідок російських обстрілів була знеструмлена ядерна установка. Система аварійного енергозабезпечення спрацювала в штатному режимі.

Про це повідомила пресслужба Міненерго у Telegram у четвер, 4 квітня.

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Держінспекція ядерного регулювання з посиланням на Харківський фізико-технічний інститут повідомила, що о 08:30 під час російських обстрілів Харкова ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів" втратила зовнішнє електропостачання.

"Система аварійного енергозабезпечення спрацювала в штатному режимі, включені в роботу аварійні дизель-генератори. Радіаційна ситуація на майданчику в межах норми", — йдеться у повідомленні.

"Джерело нейтронів" призначене для проведення наукових та прикладних досліджень у галузі ядерної фізики, радіаційного матеріалознавства, біології, хімії, а також для виробництва медичних радіоізотопів.

Допис Міненерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, уночі 4 квітня у Харкові пролунали вибухи. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали щонайменше чотири удари по місту.

Під прицілом ворога були приватні та багатоквартирні будинки. В одній із багатоповерхівок зруйновано верхні поверхи.

Згодом стало відомо, що через ворожий обстріл загинули четверо людей, троє із них — рятувальники. Поранення отримали ще 12 людей. Також з'явилися кадри тригодинного порятунку чоловіка з-під завалів у місті.

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