Окупанти застосували КАБи по Харкову — що відомо

Дим у небі після вибухів. Фото ілюстративне: tvoemisto.tv

Під час повітряної тривоги у середу, 19 червня, на околиці Харкова пролунав потужний вибух, імовірно, окупанти застосували КАБи. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram.

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У середу, 19 червня, о 09:31 на Харківщині розпочалася повітряна тривога, станом на 16:36 вона триває вже 7 год. 4 хв.

Міський голова Харкова оприлюднив інформацію про вибух на околиці міста. Терехов повідомляє про влучання керованої авіаційної бомби.

Допис Терехова. Фото: скриншот

За словами Терехова ворог застосував два КАБи по відпочинковому дитячому об'єкту. Наразі інформації про постраждалих немає.

Допис Терехова. Фото: скриншот

Нагадаємо, що російські війська у вівторок, 18 червня, атакували селище Слатине Харківської області. Внаслідок обстрілу було поранено жінку.

Ми писали, що протягом минулої доби зафіксовано декілька атак на Харківщині, внаслідок яких є постраждала. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про 14 атак ворога в районі Вовчанська та одну — поблизу села Липці.