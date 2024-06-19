Окупанти застосували КАБи по Харкову — що відомо

У Харкові пролунав потужний вибух
Під час повітряної тривоги у середу, 19 червня, на околиці Харкова пролунав потужний вибух, імовірно, окупанти застосували КАБи. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram.
Вибух у Харкові
У середу, 19 червня, о 09:31 на Харківщині розпочалася повітряна тривога, станом на 16:36 вона триває вже 7 год. 4 хв.
Міський голова Харкова оприлюднив інформацію про вибух на околиці міста. Терехов повідомляє про влучання керованої авіаційної бомби.
За словами Терехова ворог застосував два КАБи по відпочинковому дитячому об'єкту. Наразі інформації про постраждалих немає.
Нагадаємо, що російські війська у вівторок, 18 червня, атакували селище Слатине Харківської області. Внаслідок обстрілу було поранено жінку.
Ми писали, що протягом минулої доби зафіксовано декілька атак на Харківщині, внаслідок яких є постраждала. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про 14 атак ворога в районі Вовчанська та одну — поблизу села Липці.
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