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На Харківщині лунали вибухи — окупанти скинули КАБ на селище, постраждала жінка

18 червня 2024 18:08
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Росія атакувала селище на Харківщині авіабомбою
Наслідки обстрілу. Ілюстративне фото: соцмережі
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські війська у вівторок, 18 червня, атакували селище Слатине Харківської області. Внаслідок обстрілу було поранено жінку. 

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА у Telegram.

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Обстріл селища Слатине на Харківщині 18 червня

Так, росіяни близько 15:24 вдарили по Слатиному, внаслідок чого постраждала 51-річна жінка, яка перебувала на городі. Її ушпиталили з травматичною ампутацією лівої гомілки.

За попередньою інформацією, атака була здійснена КАБом — у населеному пункті пошкоджено п'ять житлових будинків та три господарчі споруди. 

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Скриншот допису Харківської ОВА

Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що протягом доби окупанти застосували 21 КАБ, вибухи лунали у Вовчанській, Липецькій, Харківській громадах.

Також він зазначив, що в повітряні тривоги в області можуть тривати по 16 годин на день. 

авіабомба
окупанти
обстріли
війна в Україні
Харківська область

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