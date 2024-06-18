Росія атакувала селище на Харківщині авіабомбою

На Харківщині лунали вибухи — окупанти скинули КАБ на селище, постраждала жінка
Російські війська у вівторок, 18 червня, атакували селище Слатине Харківської області. Внаслідок обстрілу було поранено жінку.
Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА у Telegram.
Обстріл селища Слатине на Харківщині 18 червня
Так, росіяни близько 15:24 вдарили по Слатиному, внаслідок чого постраждала 51-річна жінка, яка перебувала на городі. Її ушпиталили з травматичною ампутацією лівої гомілки.
За попередньою інформацією, атака була здійснена КАБом — у населеному пункті пошкоджено п'ять житлових будинків та три господарчі споруди.
Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що протягом доби окупанти застосували 21 КАБ, вибухи лунали у Вовчанській, Липецькій, Харківській громадах.
Також він зазначив, що в повітряні тривоги в області можуть тривати по 16 годин на день.
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