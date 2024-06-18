Обстріли Харківської області протягом останньої доби — що відомо

Наслідки обстрілу Харківської області. Фото архівне: t.me/synegubov

Російські окупанти не припиняють обстрілювати Харківську область. Протягом останньої доби зафіксовано декілька атак, внаслідок яких є постраждала.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram у вівторок, 18 червня.

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У понеділок, 17 червня, під обстріл о 22:30 потрапив Немишлянський район Харкова. Внаслідок атаки пошкоджений будинок. Потерпілих немає.

О 02:30 ворог обстріляв село Борівська Андріївка. Окупанти поранили жінку.

Загалом впродовж доби противник застосував у Харківській області 21 КАБ у таких громадах:

Вовчанській;

Липецькій;

Харківській.

"На Харківському напрямку сьогодні відбулося 14 атак ворога в районі Вовчанська та одна поблизу села Липці. У Вовчанську десять ворожих штурмів відбито. Ситуація залишається напруженою. Продовжуються бої у чотирьох локаціях. Сили оборони продовжують заходи щодо посилення оборонних позицій та рубежів", — розповів Синєгубов.

Також на Купʼянському напрямку від початку доби кількість бойових зіткнень збільшилась до 14. ЗСУ відбили дев'ять атак ворога поблизу Синьківки. Одна з них в районі Степової Новоселівки успіху також не мала. Наразі тривають бої біля Піщаного, Берестового та Степової Новоселівки. Ситуація контрольована.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 18 червня російські війська атакували селище Слатине Харківської області. Внаслідок обстрілу було поранено жінку.

Також голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що повітряні тривоги в середньому тривають в регіоні по 16 годин на день. За його словами, це не сприяє роботі бізнесу.