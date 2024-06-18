Обстріли Харківської області протягом останньої доби — що відомо

Протягом останньої доби окупанти декілька разів обстріляли Харківську область — є постраждала
Російські окупанти не припиняють обстрілювати Харківську область. Протягом останньої доби зафіксовано декілька атак, внаслідок яких є постраждала.
Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram у вівторок, 18 червня.
Обстріли Харківської області
У понеділок, 17 червня, під обстріл о 22:30 потрапив Немишлянський район Харкова. Внаслідок атаки пошкоджений будинок. Потерпілих немає.
О 02:30 ворог обстріляв село Борівська Андріївка. Окупанти поранили жінку.
Загалом впродовж доби противник застосував у Харківській області 21 КАБ у таких громадах:
- Вовчанській;
- Липецькій;
- Харківській.
"На Харківському напрямку сьогодні відбулося 14 атак ворога в районі Вовчанська та одна поблизу села Липці. У Вовчанську десять ворожих штурмів відбито. Ситуація залишається напруженою. Продовжуються бої у чотирьох локаціях. Сили оборони продовжують заходи щодо посилення оборонних позицій та рубежів", — розповів Синєгубов.
Також на Купʼянському напрямку від початку доби кількість бойових зіткнень збільшилась до 14. ЗСУ відбили дев'ять атак ворога поблизу Синьківки. Одна з них в районі Степової Новоселівки успіху також не мала. Наразі тривають бої біля Піщаного, Берестового та Степової Новоселівки. Ситуація контрольована.
Нагадаємо, 18 червня російські війська атакували селище Слатине Харківської області. Внаслідок обстрілу було поранено жінку.
Також голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що повітряні тривоги в середньому тривають в регіоні по 16 годин на день. За його словами, це не сприяє роботі бізнесу.
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