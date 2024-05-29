Вибухи у Харкові зараз 29 травня - що відомо

У Харкові пролунав вибух — що відомо
Вибух пролунав у Харкові у середу, 29 травня. В області було оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
Вибух у Харкові 29 травня
"У Харкові чутно вибух. Будьте обережні!" — написав Терехов о 10:29.
Моніторингові канали теж повідомляють про вибух.
"Харківщина — під обстрілом КАБ", — йдеться в повідомленні.
Деталей про черговий удар Росії наразі немає.
Повітряна тривога в Україні 29 травня
Наразі карта повітряних тривог не дуже червона. Повітряна тривога з 08:37 оголошена у Харківській, Донецькій та Луганській областях.
Нагадаємо, російські війська у вівторок, 28 травня, здійснили обстріл Харкова та області. Для цього ворог застосував нові плануючі бомби з додатковим двигуном УМПБ Д-30.
Також кількість жертв внаслідок російського авіаудару по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові зросла до 19 осіб. Медики боролись за його життя.
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