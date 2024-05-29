Вибухи у Харкові зараз 29 травня - що відомо

Дим після вибуху. Ілюстративне фото: скриншот

Вибух пролунав у Харкові у середу, 29 травня. В області було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Читайте також:

Інформація від Терехова. Фото: скриншот

Вибух у Харкові 29 травня

"У Харкові чутно вибух. Будьте обережні!" — написав Терехов о 10:29.

Моніторингові канали теж повідомляють про вибух.

"Харківщина — під обстрілом КАБ", — йдеться в повідомленні.

Інформація від моніторингових каналів. Фото: скриншот

Деталей про черговий удар Росії наразі немає.

Повітряна тривога в Україні 29 травня

Наразі карта повітряних тривог не дуже червона. Повітряна тривога з 08:37 оголошена у Харківській, Донецькій та Луганській областях.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські війська у вівторок, 28 травня, здійснили обстріл Харкова та області. Для цього ворог застосував нові плануючі бомби з додатковим двигуном УМПБ Д-30.

Також кількість жертв внаслідок російського авіаудару по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові зросла до 19 осіб. Медики боролись за його життя.