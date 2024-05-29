В Харькове увеличилось количество жертв в результате обстрела "Эпицентра" — скончался один из раненых

РФ атаковала "Эпицентр" в Харькове. Фото илюстративное: t.me/V_Zelenskiy_official

В Харькове число погибших в результате обстрела "Эпицентра" увеличилось до 19 человек. Врачи не смогли спасти жизнь одного из раненых мужчин.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в среду, 29 мая.

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"К сожалению, в больнице скончался 40-летний мужчина, который был ранен в результате вражеского удара по "Эпицентру", — написал глава ОГА.

По словам Синегубова, мужчина находился в ожоговой реанимации, ожоги достигали 50%.

Скриншот сообщения Олега Синегубова

Напомним, Россия в субботу, 25 мая, ударила по Харькову, разрушив строительный гипермаркет "Эпицентр". К моменту удара в здании могли находиться 200 гражданских.

Впоследствии неподалеку от строительного гипермаркета в Харькове спасатели и следователи обнаружили неразорванный боеприпас. Если бы он взорвался, жертв было бы гораздо больше.

По состоянию на сегодня в Харькове спасательные службы разобрали 50% завалов гипермаркета "Эпицентр", в который попали российские КАБы.