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В Харькове увеличилось количество жертв в результате обстрела "Эпицентра" — умер один из раненых

29 мая 2024 08:30
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харькове увеличилось количество жертв в результате обстрела "Эпицентра" — скончался один из раненых
РФ атаковала "Эпицентр" в Харькове. Фото илюстративное: t.me/V_Zelenskiy_official
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В Харькове число погибших в результате обстрела "Эпицентра" увеличилось до 19 человек. Врачи не смогли спасти жизнь одного из раненых мужчин.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в среду, 29 мая.

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"К сожалению, в больнице скончался 40-летний мужчина, который был ранен в результате вражеского удара по "Эпицентру", — написал глава ОГА.

По словам Синегубова, мужчина находился в ожоговой реанимации, ожоги достигали 50%.

В Харькове увеличилось количество жертв в результате обстрела "Эпицентра" — умер один из раненых - фото 1
Скриншот сообщения Олега Синегубова

Напомним, Россия в субботу, 25 мая, ударила по Харькову, разрушив строительный гипермаркет "Эпицентр". К моменту удара в здании могли находиться 200 гражданских.

Впоследствии неподалеку от строительного гипермаркета в Харькове спасатели и следователи обнаружили неразорванный боеприпас. Если бы он взорвался, жертв было бы гораздо больше.

По состоянию на сегодня в Харькове спасательные службы разобрали 50% завалов гипермаркета "Эпицентр", в который попали российские КАБы.

смерть
Харьков
обстрелы
Олег Синегубов
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