Російський дрон атакував цивільну автівку у Харкові 19 червня

У Харкові росіяни атакували цивільне авто: постраждав водій
У п'ятницю, 19 червня, російські війська вкотре завдали удару по Харкову. Окупанти дроном поцілили по цивільній автівці. Внаслідок ворожого удару пасажир загинув, водійка зазнала поранень.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення мера Харкова Ігоря Терехова.
РФ обстріляла цивільний автомобіль у Харкові: загинув пасажир
Сьогодні, 19 червня, у Київському районі Харкова російський дрон влучив у цивільний автомобіль. Спочатку повідомлялося про одного постраждалого водія, але інформація уточнювалася.
Згодом стало відомо, що пасажир авто загинув, а водійка отримала поранення.
"У Київському районі ворожий дрон атакував цивільне авто. За попередньою інформацією, постраждав водій машини. Решту деталей уточнюємо.
За попередньою інформацією, пасажир авто, в яке влучив ворожий дрон, загинув. Жінку-водія — поранено", — написав Терехов.
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