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Головна Харків У Харкові росіяни атакували цивільне авто: постраждав водій

У Харкові росіяни атакували цивільне авто: постраждав водій

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Дата публікації: 19 червня 2026 21:52
Російський дрон атакував цивільну автівку у Харкові 19 червня
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС

У п'ятницю, 19 червня, російські війська вкотре завдали удару по Харкову. Окупанти дроном поцілили по цивільній автівці. Внаслідок ворожого удару пасажир загинув, водійка зазнала поранень.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення мера Харкова Ігоря Терехова.

РФ обстріляла цивільний автомобіль у Харкові: загинув пасажир

Сьогодні, 19 червня, у Київському районі Харкова російський дрон влучив у цивільний автомобіль. Спочатку повідомлялося про одного постраждалого водія, але інформація уточнювалася.

Згодом стало відомо, що пасажир авто загинув, а водійка отримала поранення.

"У Київському районі ворожий дрон атакував цивільне авто. За попередньою інформацією, постраждав водій машини. Решту деталей уточнюємо.

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За попередньою інформацією, пасажир авто, в яке влучив ворожий дрон, загинув. Жінку-водія — поранено", — написав Терехов.

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Скриншот повідомлення Терехова/Telegram

Новини.LIVE інформували, що нещодавно

Новина доповнюється...

Харків обстріли Ігор Терехов
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
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