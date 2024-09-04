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У Харкові суд виніс вирок чоловіку, який зарізав рідну матір — обставини справи

4 вересня 2024 13:56
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
У Харкові чоловік, який вбив власну матір, отримав 9 років
Засідання суду. Фото ілюстративне: Телеканал "Новий Чернігів"
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

У Харкові дев'ять років за ґратами проведе 41-річний чоловік, який вбив рідну матір. У суді він відмовився визнати свою провину у справі, яку кваліфікували як убивство, пов'язане із домашнім насильством.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі у середу, 4 вересня.

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Вбив рідну матір 

Трагедія сталась 14 березня 2020 року у квартирі по вулиці Танкопія у Харкові. Під час сварки на побутовому ґрунті син спочатку побив матір руками та ногами, а після цього завдав їй ножові поранення у грудну клітину. Від отриманих травм жінка померла на місці.

Сусіди викликали правоохоронців, коли почули крики про допомогу. Коли поліціянти потрапили усередину квартири, вони побачили вже мертву жінку, яка лежала на підлозі зі встромленим ножем у грудях. 

У цей момент син загиблої почав кричати "граната" та кидати у правоохоронців побутові предмети. Він витягнув ніж з тіла матері та почав погрожувати поліціянтам.

"Завдяки злагодженій та скоординованій роботі правоохоронців фігуранта вдалось обеззброїти та затримати на місці", — повідомили в поліції. 

Своєї провини не визнав

Під час судового засідання чоловік свою провину не визнав. Він намагався переконати суд, що мати вдарилась об велотренажер у квартирі, впала та померла.

Щодо замоченого рушника у крові у ванній кімнаті зловмисник сказав, що матір порізала собі руки, а він зупиняв їй кров. Докази, надані стороною обвинувачення, підтвердили провину вбивці. 

Також під час слідства правоохоронці зʼясували, що син часто підвищував голос на мати та здійснював стосовно неї психологічне насильство.

Суд засудив фігуранта справи до 9 років позбавлення волі. На вирок суду чоловік очікував, перебуваючи під вартою. 

Вбивство матері
Пост Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

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