На війні загинув кореспондент Новини.LIVE Богдан Затула

Богдан Затула загинув на фронті. Фото: Новини.LIVE

Під час масованого обстрілу 26 серпня загинув кореспондент Новини.LIVE Богдан Затула з Харкова. Чоловік став на захист України 31 липня. Поховали журналіста на Алеї Слави у Харкові.

Про це повідомляють Новини.LIVE в середу, 4 вересня.

Читайте також:

Загибель кореспондента Новини.LIVE

Богдан Затула долучився до команди Новини.LIVE у травні 2024 року: висвітлював події у рідному Харкові. Знімав наслідки атак окупантів, фіксуючи злочини російської армії.

31 липня Богдана мобілізували до лав ЗСУ. Журналіст загинув під час потужного артилерійського обстрілу 26 серпня. Поховали його на Алеї Слави у Харкові.

Редакція Новини.LIVE висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого.



Допомогти родині Богдана можна за посиланням —

https://send.monobank.ua/jar/AZ1qDJB7BQ