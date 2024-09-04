На війні загинув кореспондент Новини.LIVE Богдан Затула

На фронті загинув кореспондент Новини.LIVE з Харкова
Під час масованого обстрілу 26 серпня загинув кореспондент Новини.LIVE Богдан Затула з Харкова. Чоловік став на захист України 31 липня. Поховали журналіста на Алеї Слави у Харкові.
Про це повідомляють Новини.LIVE в середу, 4 вересня.
Загибель кореспондента Новини.LIVE
Богдан Затула долучився до команди Новини.LIVE у травні 2024 року: висвітлював події у рідному Харкові. Знімав наслідки атак окупантів, фіксуючи злочини російської армії.
31 липня Богдана мобілізували до лав ЗСУ. Журналіст загинув під час потужного артилерійського обстрілу 26 серпня. Поховали його на Алеї Слави у Харкові.
Редакція Новини.LIVE висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого.
Допомогти родині Богдана можна за посиланням —
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