Війна в Україні — росіяни вдарили по Харкову

У Харкові пролунав гучний вибух
31 серпня 2024 22:45
Дим від вибухів. Ілюстративне фото: REUTERS/Amir Cohen
Росіяни продовжують обстрілювати територію України. У Харкові пролунав гучний вибух.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у суботу, 31 серпня.
Читайте також:
Російські війська атакували Харків
Окупанти завдали чергового удару по Харкову у п'ятницю, 31 серпня.
За даними голови Харківської ОВА, вибух пролунав у передмісті Харкова. Інформації щодо постраждалих наразі немає, на місці працюють відповідні служби.
Cтаном на 22:55 повітряна тривога оголошена у трьох областях України. Під загрозою перебувають Сумська, Харківська та Донецька області.
Читайте Новини.LIVE!