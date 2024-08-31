Війна в Україні — росіяни вдарили по Харкову

Дим від вибухів. Ілюстративне фото: REUTERS/Amir Cohen

Росіяни продовжують обстрілювати територію України. У Харкові пролунав гучний вибух.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у суботу, 31 серпня.

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Допис Синєгубова. Фото: скриншот

За даними голови Харківської ОВА, вибух пролунав у передмісті Харкова. Інформації щодо постраждалих наразі немає, на місці працюють відповідні служби.

Допис голови Харківсьої ОВА. Фото: скриншот

Cтаном на 22:55 повітряна тривога оголошена у трьох областях України. Під загрозою перебувають Сумська, Харківська та Донецька області.