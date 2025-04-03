У Харкові 3 квітня 2025 року від російської атаки загинула людина

У Харкові внаслідок обстрілу є загиблий
3 квітня 2025 23:28
Руйнування в одній із квартир Харкова після обстрілу. Фото: Новини.LIVE
Увечері в четвер, 3 квітня, росіяни атакували Харків. Унаслідок обстрілу загинула людина в Новобаварському районі міста.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
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Обстріл Харкова ввечері 3 квітня
Нагадаємо, увечері 3 квітня під час повітряної тривоги в Харкові прогриміли потужні вибухи. Мер Ігор Терехов повідомив, що РФ завдала по місту дронових ударів. У Новобаварському районі зафіксували влучення.
Також ми повідомляли, що внаслідок атаки на Харків постраждали люди. Є влучення у двоповерховий будинок. Серед травмованих діти.
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