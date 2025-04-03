Атака по Харкову 3 квітня — відомо про постраждалих

Росіяни вдарили по будинку у Харкові — постраждали діти
Ввечері 3 квітня окупанти атакували Харків ударними безпілотниками. Через обстріл постраждали люди.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Наслідки обстрілу Харкова 3 квітня
За словами очільника міста, дрони влучили у двоповерховий будинок у Новобаварському районі. Внаслідок атаки виникла сильна пожежа.
"За попередньою інформацією є постраждалі, зокрема діти", — зазначив Терехов.
Нагадаємо, вибухи у Харкові пролунали близько 22:14. Перед тим мешканців регіону попереджали про небезпеку застосування ударних БпЛА.
Минулої ночі окупанти також обстрілювали Харків. У місті пролунало щонайменше 14 вибухів, зафіксовано чималі пошкодження.
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