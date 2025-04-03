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Росіяни вдарили по будинку у Харкові — постраждали діти

3 квітня 2025 22:39
Ольга Антоновська - редактор
Атака по Харкову 3 квітня — відомо про постраждалих
Рятувальник працює на місці обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС
Ольга Антоновська - редактор

Ввечері 3 квітня окупанти атакували Харків ударними безпілотниками. Через обстріл постраждали люди.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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За словами очільника міста, дрони влучили у двоповерховий будинок у Новобаварському районі. Внаслідок атаки виникла сильна пожежа.

"За попередньою інформацією є постраждалі, зокрема діти", — зазначив Терехов.

Наслідки удару по Харкову 3 квітня
Повідомлення Ігоря Терехова. Фото: скриншот

Нагадаємо, вибухи у Харкові пролунали близько 22:14. Перед тим мешканців регіону попереджали про небезпеку застосування ударних БпЛА.

Минулої ночі окупанти також обстрілювали Харків. У місті пролунало щонайменше 14 вибухів, зафіксовано чималі пошкодження.

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