Спалені книжки внаслідок атак РФ показали у Харкові

Експозиція зі спаленими книжками у Харкові. Фото: Новини.LIVE

У Центральному парку Харкова встановили експозицію з українськими книжками, які були спалені внаслідок атак Росії. До парку може прийти кожен бажаючий, щоб побачити, що скоїв ворог.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Вероніка Марченко.

Що відомо про експозицію з книжками у Харкові

У пресслужбі Центрального парку повідомили, що у шафі буккросингу з'явилася "Полиця Неспалених". На ній виставлені книжки, які обгоріли після влучання ракети РФ у склад видавництва "Ранок" 1 серпня.

Книжки, які постраждали через атаку РФ. Фото: Новини.LIVE

Серед понівечених, але видань що вціліли — "Справа Василя Стуса", "Заборонений", твори сучасної класики та переклади світових авторів.

Відомо, що видавництво "Ранок" протягом кількох років передавало книжки для шафи буккросингу Центрального парку, щоб таким чином підтримати популяризацію українське читання.

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Книжки, які постраждали через атаку РФ. Фото: Новини.LIVE

Зауважимо, що росіяни запускали свої безпілотники та ракети на склади й друкарні, знищивши понад 10 мільйонів книжок в Україні за останні місяці.

Втрати видавництва "Ранок" склали близько 8 млн книжок, зокрема, шкільних підручників. Тим часом видавництво BookChef втратило близько 800 тисяч примірників видань, а ще 100 тисяч книжок було знищено на їхньому резервному складі.

Як повідомляли Новини.LIVE, мер Харкова Ігор Терехов розповів, чи функціонують підземні школи влітку. За його словами, в літній період об'єкти дають можливість дітям перебувати у шкільних таборах.

Також ми писали, що за майже 5 років повномасштабної війни, на Харківщині загинули 16 рятувальників і ще близько 100 постраждали. Більшість із них стали жертвами повторних російських атак.