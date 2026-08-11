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Главная Харьков В Харькове открыли выставку из сожженных Россией книг

В Харькове открыли выставку из сожженных Россией книг

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2026 23:52
В Харькове продемонстрировали сожженные книги, пострадавшие в результате атак РФ
Экспозиция со сожженными книгами в Харькове. Фото: Новини.LIVE

В Центральном парке Харькова организовали выставку украинских книг, сожженных в результате нападений России. В парк может прийти любой желающий, чтобы увидеть, что натворил враг.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Вероника Марченко.

Что известно об экспозиции с книгами в Харькове

В пресс-службе Центрального парка сообщили, что в шкафу для буккроссинга появилась "Полка Несожженных". На ней выставлены книги, обгоревшие после попадания ракеты РФ в склад издательства "Ранок" 1 августа.

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Книги, пострадавшие в результате атаки РФ. Фото: Новини.LIVE

Среди поврежденных, но уцелевших изданий — "Дело Василия Стуса", "Запрещенный", произведения современной классики и переводы мировых авторов.

Известно, что издательство "Ранок" на протяжении нескольких лет передавало книги для шкафа буккроссинга в Центральном парке, чтобы таким образом поддержать популяризацию чтения на украинском языке.

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Книги, пострадавшие в результате атаки РФ. Фото: Новини.LIVE

Отметим, что россияне запускали свои беспилотники и ракеты по складам и типографиям, уничтожив более 10 миллионов книг в Украине за последние месяцы.

Потери издательства "Ранок" составили около 8 млн книг, в частности школьных учебников. Между тем издательство BookChef потеряло около 800 тысяч экземпляров изданий, а ещё 100 тысяч книг были уничтожены на их резервном складе.

Как сообщали Новини.LIVE, мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, работают ли подземные школы летом. По его словам, в летний период эти объекты дают детям возможность находиться в школьных лагерях.

Также мы писали, что за почти 5 лет полномасштабной войны в Харьковской области погибли 16 спасателей и ещё около 100 пострадали. Большинство из них стали жертвами повторных российских атак.

Харьков книги обстрелы
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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