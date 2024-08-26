Затриманий. Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові було здійснено замовне вбивство через борги. Трьох підозрюваних у справі заарештували.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура у понеділок, 26 серпня.

Читайте також:

Деталі справи

Слідство встановило, що в березні 2024 року у лісовому масиві поблизу вул. Рудничної в Харкові двоє підозрюваних вбили 34-річного чоловіка, завдавши йому не менше ніж 200 ударів металевим ломом і дерев’яною битою. Від отриманих травм потерпілий помер на місці. Серед затриманих — 33-річний чоловік з попереднім кримінальним минулим і 42-річний мешканець села Мурафа.

Затриманий. Фото: Харківська обласна прокуратура

Встановлено, що 33-річний підозрюваний отримав замовлення на вбивство від давнього знайомого. Усвідомивши, що сам не зможе виконати завдання, він звернувся до свого друга, що перебуває в Харківському слідчому ізоляторі, з проханням знайти спільника. В’язень, що виконував завдання, надав контакт 42-річного мешканця села Мурафа.

Прокурори домоглися арешту трьох підозрюваних. Наразі головний фігурант справи, замовник вбивства, переховується від правосуддя, і триває розслідування питання щодо його оголошення у розшук.

Знаряддя вбивства. Фото: Харківська обласна прокуратура