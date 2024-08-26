У Харкові заарештували трьох підозрюваних у вбивстві чоловіка за борги
У Харкові було здійснено замовне вбивство через борги. Трьох підозрюваних у справі заарештували.
Про це повідомила Харківська обласна прокуратура у понеділок, 26 серпня.
Деталі справи
Слідство встановило, що в березні 2024 року у лісовому масиві поблизу вул. Рудничної в Харкові двоє підозрюваних вбили 34-річного чоловіка, завдавши йому не менше ніж 200 ударів металевим ломом і дерев’яною битою. Від отриманих травм потерпілий помер на місці. Серед затриманих — 33-річний чоловік з попереднім кримінальним минулим і 42-річний мешканець села Мурафа.
Встановлено, що 33-річний підозрюваний отримав замовлення на вбивство від давнього знайомого. Усвідомивши, що сам не зможе виконати завдання, він звернувся до свого друга, що перебуває в Харківському слідчому ізоляторі, з проханням знайти спільника. В’язень, що виконував завдання, надав контакт 42-річного мешканця села Мурафа.
Прокурори домоглися арешту трьох підозрюваних. Наразі головний фігурант справи, замовник вбивства, переховується від правосуддя, і триває розслідування питання щодо його оголошення у розшук.
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