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В Харькове арестовали троих подозреваемых в убийстве мужчины за долги

26 августа 2024 19:27
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
В Харькове было совершено заказное убийство из-за долгов
Задержан. Фото: Харьковская областная прокуратура
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В Харькове было совершено заказное убийство из-за долгов. Трое подозреваемых по делу были арестованы.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура в понедельник, 26 августа.

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Детали дела

Следствие установило, что в марте 2024 года в лесном массиве вблизи ул. Рудничной в Харькове двое подозреваемых убили 34-летнего мужчину, нанеся ему не менее 200 ударов металлическим ломом и деревянной битой. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Среди задержанных — 33-летний мужчина с предыдущим уголовным прошлым и 42-летний житель села Мурафа.

Задержан. Фото: Харьковская областная прокуратура
Задержан. Фото: Харьковская областная прокуратура

Установлено, что 33-летний подозреваемый получил заказы на убийство от давнего знакомого. Осознав, что сам не сможет выполнить задание, он обратился к своему другу, находящемуся в Харьковском следственном изоляторе, с просьбой найти сообщника. Заключенный, выполнявший задание, оказал контакт 42-летнего жителя села Мурафа.

Прокуроры добились ареста трех подозреваемых. В настоящее время главный фигурант дела, заказчик убийства, скрывается от правосудия и продолжается расследование вопроса о его объявлении в розыск.

Орудие убийства. Фото: Харьковская областная прокуратура
Орудие убийства. Фото: Харьковская областная прокуратура
Орудие убийства. Фото: Харьковская областная прокуратура
Орудие убийства. Фото: Харьковская областная прокуратура

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