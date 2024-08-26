Задержан. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове было совершено заказное убийство из-за долгов. Трое подозреваемых по делу были арестованы.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура в понедельник, 26 августа.

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Детали дела

Следствие установило, что в марте 2024 года в лесном массиве вблизи ул. Рудничной в Харькове двое подозреваемых убили 34-летнего мужчину, нанеся ему не менее 200 ударов металлическим ломом и деревянной битой. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Среди задержанных — 33-летний мужчина с предыдущим уголовным прошлым и 42-летний житель села Мурафа.

Задержан. Фото: Харьковская областная прокуратура

Установлено, что 33-летний подозреваемый получил заказы на убийство от давнего знакомого. Осознав, что сам не сможет выполнить задание, он обратился к своему другу, находящемуся в Харьковском следственном изоляторе, с просьбой найти сообщника. Заключенный, выполнявший задание, оказал контакт 42-летнего жителя села Мурафа.

Прокуроры добились ареста трех подозреваемых. В настоящее время главный фигурант дела, заказчик убийства, скрывается от правосудия и продолжается расследование вопроса о его объявлении в розыск.

Орудие убийства. Фото: Харьковская областная прокуратура