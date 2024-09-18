У Харкові зросла кількість постраждалих після російського обстрілу 17 вересня

Наслідки однієї з атак РФ по Харкову. Фото ілюстративне: Reuters

Міський голова Харкова Ігор Терехов сповістив про збільшення кількості постраждалих у місті внаслідок вчорашньої авіаатаки Росії по місту. До медичних закладів по допомогу взернулося ще двоє осіб.

Про це Ігор Терехов повідомив у Telegram.

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Мер Харкова заявив, що до медичних закладів міста по допомогу звернулися ще двоє цивільних. Таким чином кількість постраждалих внаслідок вчорашньої ворожої атаки зросла до дев'яти осіб. Четверо з них це рятівники.

Повідомлення Ігора Терехова. Фото: скриншот.

Нагадаємо, вчора, 17 вересня, Росія завдала два удари КАБами по Київському району у Харкові. Один з ударів був завданий по відкритій території.