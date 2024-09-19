На Харківщині бійці 71 окремої єгерської бригади відбили штурм окупантів

На Харківщині бійці єгерської бригади відбили штурм окупантів — пекельні кадри
Оборонці України показали відео чергової провальної спроби окупантів штурмувати позиції 71 окремої єгерської бригади. Ворожі атаки було відбито на Харківщині.
Відео ударів по окупантах показали в оперативно-тактичному угрупованні "Харків" у четвер, 19 вересня.
Окупанти атакують на Харківщині
"Окупанти протягом дня здійснювали спроби прорвати оборону єгерів-десантників, але безуспішно. Воїнам на землі за підтримки дронів вдалося відбити ворожу атаку та завдати значних втрат силам окупантів", — йдеться в повідомленні.
За даними ОТУ "Харків", від початку вересня поблизу Вовчанська було ліквідовано понад 70 росіян, близько 200 окупантів зазнали поранень різного ступеня важкості.
Читайте Новини.LIVE!