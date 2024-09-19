На Харківщині бійці 71 окремої єгерської бригади відбили штурм окупантів

Удари по окупантах в районі Вовчанська. Фото: скриншот

Оборонці України показали відео чергової провальної спроби окупантів штурмувати позиції 71 окремої єгерської бригади. Ворожі атаки було відбито на Харківщині.

Відео ударів по окупантах показали в оперативно-тактичному угрупованні "Харків" у четвер, 19 вересня.

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"Окупанти протягом дня здійснювали спроби прорвати оборону єгерів-десантників, але безуспішно. Воїнам на землі за підтримки дронів вдалося відбити ворожу атаку та завдати значних втрат силам окупантів", — йдеться в повідомленні.

За даними ОТУ "Харків", від початку вересня поблизу Вовчанська було ліквідовано понад 70 росіян, близько 200 окупантів зазнали поранень різного ступеня важкості.